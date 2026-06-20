Si ta bëni në shtëpi byrekun më të shijshëm? Ja gjithçka që ju duhet
Përgatitja e brumit është pjesa që kërkon më së shumti kohë. Megjithatë, ka disa truke që e bëjnë më të mirë, më elastik dhe më të lehtë për t’u hapur
Edhe pse shumë amvisave u duket e ndërlikuar përgatitja e brumit të tërhequr në shtëpi, mjafton ta provoni një herë për ta kuptuar. Por, pasi mësohet teknika, hapja e brumit bëhet shumë më e lehtë sesa duket në fillim.
Gjithçka fillon nga brumi
Recetën për brumin po e sjellim më poshtë, por para kësaj është mirë të dini disa gjëra të rëndësishme.
Së pari, brumit i duhet kohë. Duhet ta lini të pushojë, sepse vetëm kështu do të hapet më lehtë më vonë. Pikërisht këtu qëndron një pjesë e madhe e sekretit.
Së dyti, brumi duhet të punohet mjaftueshëm gjatë, derisa të bëhet i lëmuar dhe elastik. Për këtë nevojiten të paktën 10 deri në 15 minuta. Më e lehta është ta përgatisni me mikser kuzhine, por nëse nuk e keni, mund ta punoni edhe me dorë. Në këtë rast, gjatë atyre 10–15 minutave mund të bëni edhe ndonjë pauzë të shkurtër.
Pasi të keni fituar një top brumi të lëmuar, ndajeni në pjesë të barabarta, vendosini në një pjatë dhe lyeni me vaj. Brumi nuk ka nevojë të zhytet në vaj; mjafton të lyhet nga të gjitha anët. Mbulojeni me folie transparente dhe lëreni të pushojë të paktën një orë, por më mirë dy, madje edhe tri orë. Lëreni të pushojë mirë.
Kur të jeni gati për ta hapur, shtroni një mbulesë të pastër mbi tavolinë dhe vendoseni brumin në mes. Hapeni fillimisht pak me okllai, pastaj vazhdoni ta tërhiqni me kujdes.
Përdorni sa më shumë parakrahët, sepse me gishta brumi mund të çahet më lehtë. Megjithatë, nëse krijohet ndonjë vrimë e vogël, mos u shqetësoni. Pasi byreku të rrotullohet, askush nuk do ta vërejë.
Rregulli është që brumi të tërhiqet nga mesi, por duhet ditur se skajet nuk mund të bëhen aq të holla sa pjesa qendrore. Nëse e teproni, brumi mund të çahet. Pjesët më të trasha të skajeve mund t’i prisni dhe t’i piqni veçmas si meze të vogla krokante, transmeton Telegrafi.
Më pas vjen mbushja
Nëse përgatisni byrek klasik me mish, përdorni mish viçi të bluar. Mund t’i kërkoni kasapit që mishi të ketë pak yndyrë, në mënyrë që byreku të mos dalë i thatë.
Për 500 gramë mish përdorni rreth dy qepë të grira imët, kripë dhe piper. Mbushjen shpërndajeni në të gjithë sipërfaqen e brumit dhe spërkateni me pak vaj.
Më pas rrotullojeni me ndihmën e mbulesës dhe jepini formën që dëshironi. Mund ta bëni në formë kërmilli ose ta lini në formë roleje.
Pjekja
Në fund, byreku piqet në temperaturë 200 deri në 220 gradë, varësisht nga furra. Është mirë të filloni me temperaturë më të lartë dhe pas rreth 10 minutash ta ulni pak, në mënyrë që që në fillim të krijohet kore e bukur dhe shtresat të hapen mirë.
Nëse dëshironi që byreku të mbetet krokant, nuk keni nevojë ta njomni pas pjekjes. Por nëse e doni më të butë dhe më të lëngshëm, pasi ta nxirrni nga furra mund ta spërkatni me pak lëng mishi viçi dhe ta lini të ftohet i mbuluar me një pecetë kuzhine.
Kini kujdes të mos e teproni me lëngun, sepse byreku mund të bëhet i qullët.
Dhe jogurti në fund
Mos harroni ta shërbeni byrekun sa është ende i ngrohtë, me jogurt ose, edhe më mirë, me kefir të bërë në shtëpi. /Telegrafi/