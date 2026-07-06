Pekmez kumbullash si dikur: Truku që e bën të trashë e kremoz
Një truk i thjeshtë me mollë të grirë ndihmon që pekmezi të trashet më shpejt, pa humbur aromën natyrale të kumbullave
Çdo amvisë e njeh atë moment frustrimi kur, pas orësh të tëra pranë shporetit, pekmezi i kumbullave në tenxhere ende duket i hollë. Kaq shumë mund, kaq shumë fruta, ndërsa rezultati është një masë e lëngshme që më shumë i ngjan lëngut sesa atij reçeli të trashë, të vërtetë, që na kujton fëmijërinë.
Nëse jeni lodhur nga pritja e gjatë dhe pasiguria nëse pekmezi do të trashet siç duhet, ekziston një “truk i gjyshes” që e zgjidh pikërisht këtë problem.
Sekreti natyral i trashësisë së përsosur
Shumë amvisa harrojnë se kumbullat nuk kanë gjithmonë mjaftueshëm pektinë për t’u mpiksur vetë deri në trashësinë e dëshiruar. Pikërisht këtu hyn në punë një përbërës që mjeshtret e vjetra e kanë përdorur për dekada: molla e grirë në rende.
Kur e shtoni në tenxhere gjatë zierjes, pektina nga molla vepron si trashës natyral, duke e kthyer pekmezin e kumbullave në një ëmbëlsirë të shkëlqyer shtëpie.
Është e rëndësishme të theksohet se mollët nuk ia ndryshojnë shijen pekmezit. Ato shërbejnë vetëm si burim natyral i pektinës, e cila ndihmon që reçeli të trashet më shpejt, pa pasur nevojë për zierje shumë të gjatë, e cila shpesh e zbeh aromën e vetë frutave, transmeton Telegrafi.
Recetë për pekmez që nuk prishet lehtë
Kjo recetë ju mundëson të fitoni një teksturë që lyhet lehtë, ndërsa limoni ndihmon në ruajtjen e ngjyrës dhe parandalon kristalizimin e sheqerit.
Përbërësit:
– 5 kg kumbulla të pastruara
– 1 kg sheqer, sipas ëmbëlsisë së frutave
– 2 mollë të mëdha, të grira imët në rende
– lëngu i një limoni
Përgatitja:
Pastrojini kumbullat nga bërthamat dhe grijini ose pritini imët. Vendosini në një tenxhere të madhe dhe ziejini në zjarr mesatar.
Kur pekmezi të fillojë të vlojë, shtoni mollët e grira në rende. Në fund të zierjes, kur masa të jetë trashur mjaftueshëm, shtoni lëngun e limonit dhe përziejeni edhe për pesë minuta.
Pekmezin e nxehtë hidheni në kavanoza të ngrohtë e të sterilizuar dhe mbyllini menjëherë mirë.
Edhe disa këshilla për rezultat më të mirë:
– Zgjidhni vetëm kumbulla plotësisht të pjekura
– Përdorni tenxhere të gjera me fund të trashë
– Përziejeni vetëm me lugë druri
– Kontrollojeni trashësinë në një pjatë plotësisht të ftohtë
– Sterilizoni çdo kavanoz para mbushjes
– Mbështillini kavanozat e nxehtë me batanije derisa të ftohen
– Ruajini vetëm në vend të errët dhe të freskët
Shijojeni, - transmeton Telegrafi.