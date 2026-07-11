Dy mënyra që i bëjnë specat e mbushur më të butë dhe më të lëngshëm
Duken si gjellë e thjeshtë shtëpie, por një detaj i vogël mund ta ndryshojë krejt shijen, strukturën dhe aromën e tyre
Specat e mbushur janë ndër gjellët më të dashura të verës. Përgatiten lehtë në një tenxhere të madhe, mund të hahen edhe ditën tjetër, ndërsa shija shpesh bëhet edhe më e mirë pasi qëndrojnë pak. Megjithatë, problemi më i zakonshëm është mbushja: ndonjëherë del e thatë, e fortë ose tepër e ngjeshur.
Për të shmangur këtë, ekzistojnë disa truqe të thjeshta që e bëjnë mbushjen më të butë dhe specat më të shijshëm.
Një nga zgjidhjet më të mira është që në masën e mishit të shtohet pak ujë mineral ose lëng i ftohtë mishi/perimesh. Kjo ndihmon që mbushja të mbetet më e shkrifët dhe më e lëngshme edhe pas zierjes së gjatë. Nuk duhet tepruar: mjaftojnë disa lugë, aq sa masa të zbutet, por të mos bëhet e hollë.
Truku i dytë është shtimi i një sasie të vogël proshute të thatë, të grirë shumë imët. Gjatë zierjes, yndyra e saj shkrihet dhe i jep mishit më shumë aromë e lëngshmëri. Nëse nuk dëshironi shije të tymosur, mund ta shmangni ose ta zëvendësoni me pak vaj ulliri, transmeton Telegrafi.
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Për speca të mbushur më të suksesshëm, më së miri është të përdoret mish i përzier, për shembull viçi, sepse vetëm mishi shumë i thatë mund ta bëjë mbushjen më të fortë. Po ashtu, nuk duhet tepruar me orizin. Ai duhet të jetë vetëm një pjesë e vogël e mbushjes, rreth 10 deri në 15 për qind, në mënyrë që të mos e mbulojë shijen e mishit.
Edhe përzierja e masës ka rëndësi. Mishi nuk duhet ngjeshur shumë me dorë, sepse mbushja bëhet kompakte dhe e fortë. Përziejeni lehtë, vetëm derisa përbërësit të bashkohen.
Salca është po aq e rëndësishme sa edhe mbushja. Në vend që specat të zihen vetëm në ujë, më mirë është të përdoret lëng mishi, lëng pule ose lëng perimesh. Kjo i jep gjellës shije më të plotë dhe e bën salcën më të pasur.
Në fund, specat duhet të ziejnë ngadalë, në temperaturë mesatare deri të ulët. Zierja e fortë mund t’i çajë specat dhe ta bëjë mbushjen më të thatë. Kur gatuhen me durim, specat mbeten të butë, mbushja e lëngshme, ndërsa salca merr shije të plotë shtëpie. /Telegrafi/