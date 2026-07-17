Si një biznes prej 76 miliardë dollarësh u ndal për shkak të një njeriu: LeBron James po e mban ‘peng’ NBA-në
Një nga basketbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, LeBron James, është një agjent i lirë dhe, megjithëse mund të kishte nënshkruar një kontratë me një nga 30 skuadrat e NBA-së që nga 1 korriku, ai ende nuk ka marrë një vendim, gjë që ka krijuar probleme që nuk janë parë kurrë më parë.
Vendimi i James se ku do ta vazhdojë karrierën e tij pas largimit nga Los Angeles Lakers është pritur prej 17 ditësh, dhe edhe Komisioneri i NBA-së, Adam Silver, ka shprehur padurimin e tij.
"Do të doja që ai ta shpallte vendimin e tij që në fillim, në mënyrë që të finalizojmë orarin. Sepse, siç mund ta imagjinoni, kemi marrë telefonata nga klube, rrjete televizive dhe të gjithë duan që orari të finalizohet. Vendimi i tij do të ndikojë në mënyrën se si e hartojmë orarin, duke përfshirë javën e parë të sezonit, programin e Krishtlindjeve dhe më shumë", ka thënë Silver.
Komentet e tij e përshkruajnë mjaft mirë gjendjen e NBA-së në kontekstin e vendimit të James, dhe një pjesë veçanërisht e rëndësishme e deklaratës i referohet pronarëve të të drejtave televizive.
La NBA attend d'en savoir plus sur l'avenir de LeBron James pour établir son calendrier ➡️ https://t.co/AdF1Y7NeZ0 pic.twitter.com/xdxx9HvNIf
— L'Équipe (@lequipe) July 17, 2026
Konkretisht, liga e NBA-së shiti të drejtat për transmetimin e ndeshjeve për 11 vitet e ardhshme për deri në 76 miliardë dollarë, dhe blerësit ishin NBC, Disney dhe Amazon.
Përpara sezonit, kur hartohet orari, këta tre partnerë ndajnë mes tyre transmetimet e ndeshjeve që konsiderohen veçanërisht të rëndësishme. Kjo përfshin javën e parë të ndeshjeve dhe ndeshjet në Ditën e Krishtlindjeve, si dhe data të tjera ku priten shifrat më të larta të shikueshmërisë.
Ekipet që janë veçanërisht tërheqëse zgjidhen për këto data, dhe ky është sigurisht rasti me ekipin për të cilin luan James, i cili, për shembull, luajti në Ditën e Krishtlindjeve për 19 vitet e mëparshme.
Përveç kësaj, çdo ekip i NBA-së merr një numër të ndryshëm ndeshjesh që do të transmetohen në nivelin e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Secili prej tyre ka të paktën dy, por më tërheqëset marrin më shumë se 20.
Me këtë, pritet vendimi i James për të vendosur se cila skuadër do të ketë më shumë ndeshje të transmetuara në nivel kombëtar dhe cila do të luajë në secilën prej datave "kryesore" të sezonit të NBA-së.
Meqenëse dy nga tre ekipet që, sipas raportimeve nga SHBA-ja, kanë një shans për të marrë James vijnë nga tregje nominalisht më të vogla (Cleveland dhe Minnesota), këto skuadra sigurisht që nuk do të marrin trajtim të favorshëm nëse LeBron vendos të shkojë në një drejtim tjetër. Ekipi i tretë vjen nga Filadelfia dhe mund të presë një status më të favorshëm pavarësisht vendimit të James.
Kjo situatë ka çuar në një situatë ku një lojtar, në fakt një nga më të mëdhenjtë në historinë e basketbollit, ka nën kontrollin e tij një biznes të konsiderueshëm me vlerë 76 miliardë dollarë. /Telegrafi/