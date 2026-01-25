Si ndikon i ftohti ekstrem në veturën tuaj
Është ajo kohë e vitit kur bën shumë ftohtë.
Pak vende në SHBA e njohin të ftohtin më mirë se Alaska, dhe James Grant, pronar i Right Choice Automotive Repair në Fairbanks, ka parë pak nga ajo që temperaturat e ftohta mund t'u bëjnë automjeteve.
Për shembull, ngarja e një veture elektrike gjatë dimrit nuk është problemi, por moti i ftohtë ndikon në efikasitetin dhe performancën e saj.
Temperaturat e ulëta ngadalësojnë kiminë e baterisë, duke rezultuar në më pak energji për përshpejtim.
Duhet më shumë energji për ta mbajtur baterinë në një temperaturë efikase funksionimi dhe pak më shumë energji akoma për ta mbajtur kabinën ngrohtë.
E gjithë kjo rezulton në performancë më pak efikase.
Gjithashtu, ndërsa ajri në goma ftohet, ai tkurret dhe ka më pak presion. Andaj, kontrolloni presionin e gomave më shpesh se zakonisht.
Dimri është veçanërisht i vështirë për bateritë. Nëse vetura juaj nuk ndizet në të ftohtin ekstrem, një nga problemet më të mundshme është bateria.
Nëse nuk jetoni diku ku temperatura bie në 100 gradë nën zero, benzina në veturën tuaj nuk do të ngrijë. Megjithatë, lagështia në tubat e benzinës mund të bëhet e akullt dhe të bllokojë marrjen e karburantit, sipas Grant.
Nëse makina juaj ka ekrane LCD, si për shembull për infotainment, mund të vini re se ato bëhen pak të ngadalta kur vetura ka qenë në të ftohtë ekstrem. Në automjetet ku ky është një problem, nuk ka shumë që mund të bëni përveçse të prisni që ajo të ngrohet. /Telegrafi/