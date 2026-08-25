Si e mashtroi Manchester City, Frankfurtin dhe i la gjermanët duarbosh pas transferimit të Marmoush?
Futbollisti egjiptian, Omar Marmoush aktualisht po kalon nga Manchester City te Tottenham Hotspur, dhe ky transferim ka rënë në sy të publikut evropian të futbollit për shkak të ekipit të tretë, i cili u mashtrua pa mëshirë në të gjithë historinë.
Po flasim për Eintracht Frankfurt, të cilët janë viktima të një mashtrimi të vërtetë kontabël gjatë transferimit të ish-futbollistit të tyre te Tottenham.
Le të fillojmë me radhë. Tottenham kontaktoi Cityn disa javë më parë sepse donte të sillte në ekipin e tyre lojtarët Savinho dhe Marmoush, dhe pas negociatave të shkurtra, klubi londinez i tha Cityt se ishte gati të paguante 150 milionë euro për dy lojtarët në një paketë.
Kjo u dha udhëheqësve të Cityt hapësirë për të manovruar dhe në negociata i thanë Tottenhamit se do ta pranonin ofertën, por vetëm nëse paguanin 90 milionë euro për Savinhon dhe 60 milionë tjera për Marmoushin.
🚨💣 BREAKING: Tottenham reach verbal agreement with Man City to sign Omar Marmoush, here we go!
Verbal agreement done on initial loan with buy clause to become mandatory under certain conditions at £50m.
Marmoush said yes to #THFC days ago, travel and medical on Monday. ⚪️🇪🇬 pic.twitter.com/yfq0lOUB8N
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2026
Çfarë fshihet pas kësaj? Në këtë mënyrë, City e mban të gjithë shumën e këtyre dy transferimeve në llogaritë e veta, dhe Tottenham paguan më pak para për një lojtar që sigurisht vlen më shumë (Marmoush) sesa lojtari tjetër në këtë transferim (Savinho).
Problemi është se një vit e gjysmë më parë, kur City e sjelli Marmoush nga Frankfurti, u detyrua nga klubi gjerman të pranonte 15 përqind të kompensimit nga transferimi i radhës i egjiptianit, por vetëm në rast se do të fitonte prej tij. Pra, nëse City e shet atë për më shumë se 75 milionë euro, sa i pagoi Frankfurtit për të?
Gjërat ranë në vend në mënyrë perfekte për Cityn dhe ata arritën ta mashtronin Frankfurtin, i cili nuk do të marrë asnjë qindarkë nga transferimi i lojtarit që u bë i famshëm me fanellën e tyre.
Marmoush me fanellën e Eintracht Frankfurt
Nga ana tjetër, Savinho ishte "plotësisht i pafajshëm" dhe u pagua një shumë joreale prej 90 milionë eurosh, edhe pse vlera e tij në Transfermarkt vlerësohet vetëm në 30 milionë euro, që është tre herë më pak.
Ndryshe, Tottenham do të paguajë 60 milionë eurot e përmendura për Marmoush vetëm verën e ardhshme, pasi u ra dakord që egjiptiani të mbahet si lojtar i huazuar te Tottenham këtë sezon. Pas kësaj, Spurs kanë detyrimin të blejnë kontratën e tij për shumën e përmendur.
Pra, në fund, City, të paktën "në letër", do të jetë në humbje me Omar Marmoush, pasi do ta shesin 15 milionë euro më lirë se shifra për të cilën e blenë, por është plotësisht e qartë se në këtë mënyrë klubi i Mançesterit ia ‘hodhi’ Frankfurtin. /Telegrafi/