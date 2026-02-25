Si e lufton COOP Tretësi fryrjen e barkut?
Mbaron ushqimi. Ishte i shijshëm.
Ndoshta pak më i bollshëm seç duhet. Dhe pastaj...fillon fryrja, rëndesa në stomak dhe parehatia që ta prish gjithë disponimin.
Nuk mund të punosh, nuk mund ta shijosh ditën, e as të jesh produktiv.
COOP Tretësi është zgjidhja e thjeshtë dhe e shpejtë. Një përgatitje granulare efervescente që vepron në sekonda, duke të dhënë atë që të duhet më së shumti: lehtësim i menjëhershëm.
Përse të Zgjidhni COOP Tretësin?
COOP Tretësi është një përgatitje granulare që:
- Lehtësoni fryrjen dhe ndjesinë e pakëndshme të rëndesës,
- Përmirësoni tretjen, veçanërisht pas vakteve të bollshme apo të rënda,
- Përjetoni freski të menjëhershme falë efektit që aktivizohet sapo tretet në ujë.
Si përdoret?
1. Shtoni 2 lugë çaji të COOP Tretësit në gjysmë gotë ujë.
2. Përzieni dhe pini menjëherë, duke shijuar efektin e këndshëm efervescent që zhvillohet.Po kaq e thjeshtë!
Vakti ishte kënaqësi. Pse pjesa pas tij duhet të jetë dënim?
COOP Tretësi punon në harmoni me trupin tënd, që ti të kthehesh aty ku duhet: në energji, në rehati, në kontroll, sepse dita nuk ndalet vetëm pse stomaku yt vendosi të ankohet.