Si dhe pse u nda Péter Magyar nga gruaja e tij në qeverinë e Orbánit? Më pas ndodhi skandali
Lideri i partisë Tisza, fitues i zgjedhjeve në Hungari, u bë figurë qendrore vetëm pas divorcit dhe përplasjes publike me ish-ministren e Drejtësisë. Historia e tyre private u kthye në çështje politike kombëtare
Péter Magyar, lideri i partisë opozitare Tisza, ka hyrë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare pasi fitoi zgjedhjet parlamentare në Hungari dhe i dha fund sundimit 16-vjeçar të Viktor Orbánit. Fitorja e tij është cilësuar si një nga kthesat më të mëdha politike në Europën Qendrore në vitet e fundit.
Por deri pak kohë më parë, Péter Magyar nuk ishte figurë e njohur për publikun e gjerë. Ai njihej kryesisht si jurist, diplomat dhe si bashkëshorti i Judit Varga, një prej figurave më të rëndësishme të qeverisë së Viktor Orbánit.
Martesa me Judit Varga
Péter Magyar dhe Judit Varga u martuan në vitin 2006. Çifti kanë tre fëmijë dhe për vite me radhë konsideroheshin pjesë e elitës konservatore hungareze.
Judit Varga u bë ministre e Drejtësisë dhe ishte një nga bashkëpunëtoret më të afërta të Viktor Orbánit. Në atë periudhë, Magyar mbante poste në institucione shtetërore dhe kompani publike, gjë që e lidhte drejtpërdrejt me sistemin politik të kohës, transmeton Telegrafi.
Si erdhi ndarja?
Çifti u divorcua në vitin 2023. Arsyet e plota private nuk janë bërë kurrë publike në mënyrë të detajuar, por mediat hungareze dhe ndërkombëtare kanë raportuar se tensionet politike, presioni publik dhe përplasjet personale luajtën rol të rëndësishëm.
Pas ndarjes, marrëdhënia e tyre u shndërrua në konflikt publik me akuza të ndërsjella, deklarata mediatike dhe përballje politike.
Skandali që tronditi Hungarinë
Në vitin 2024 shpërtheu i ashtuquajturi “skandali i faljes presidenciale”, kur presidentja e atëhershme Katalin Novák dha dorëheqje pas kritikave të forta publike lidhur me një vendim faljeje. Edhe Judit Varga u tërhoq nga jeta politike në atë periudhë. Ky moment hapi krizë serioze për kampin e Orbánit.
Pikërisht në atë kohë, Péter Magyar u shkëput publikisht nga sistemi qeverisës dhe nisi sulme të hapura ndaj korrupsionit, klientelizmit dhe mënyrës së qeverisjes në Hungari.
Regjistrimi audio dhe akuzat
Një nga momentet më të debatueshme ishte publikimi i një regjistrimi audio, ku pretendohej se përmendej ndërhyrje politike në procese gjyqësore. Materiali u publikua nga Magyar dhe shkaktoi stuhi politike në Hungari.
Nga ana tjetër, Judit Varga e akuzoi ish-bashkëshortin për tradhti personale dhe manipulim publik. Magyar i mohoi akuzat për dhunë familjare dhe deklaroi se nuk dëshironte ta sulmonte më ish-bashkëshorten në publik.
Ky episod e ktheu konfliktin e tyre privat në një betejë kombëtare mes pushtetit dhe opozitës.
Nga figurë e panjohur në lider të vendit
Ajo që e bëri historinë edhe më të pazakontë është shpejtësia e ngritjes së Péter Magyar. Brenda pak muajsh, ai u kthye nga figurë pak e njohur në liderin më të fortë opozitar në vend.
Partia e tij Tisza arriti rezultat historik në zgjedhjet e vitit 2026, duke fituar shumicë të fortë parlamentare dhe duke rrëzuar Orbánin pas 16 vitesh në pushtet.
Detaje interesante që pak njihen
- Mbiemri “Magyar” në hungarisht do të thotë “hungarez”.
- Ai vjen nga një familje me lidhje të njohura konservatore.
- Ka studiuar drejtësi dhe ka kaluar pjesë të formimit akademik edhe në Berlin.
- Në vitin 2024 partia e tij doli e dyta në zgjedhjet evropiane, çka paralajmëroi ndryshimin e madh që erdhi në 2026.
Pse kjo histori tërheq kaq shumë vëmendje?
Sepse rrallë ndodh që një histori divorci dhe konflikti familjar të shndërrohet në pikënisje të një revolucioni politik. Në rastin e Hungarisë, drama personale e një çifti u kthye në preludin e fundit të epokës Orbán. /Telegrafi/