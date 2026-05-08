Shumica e njerëzve e harrojnë këtë hap të rëndësishëm në dush dhe është një rrezik për shëndetin
Me shumë mundësi, ju keni një rutinë të qëndrueshme që e ndiqni sa herë hyni në dush. Dhe ka shumë gjasa që kjo të ketë qenë mënyra juaj e zakonshme prej vitesh. Por vetëm sepse diçka është kthyer në zakon, nuk do të thotë se po e bëni siç duhet.
Në fakt, mund të jeni duke neglizhuar një pjesë të rëndësishme të higjienës personale pa e kuptuar fare.
Shmangia e këtij hapi mund të mos ketë pasoja të mëdha për disa njerëz, por për të tjerë mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore. “Kjo mund të krijojë probleme që dëmtojnë lëkurën,” thotë Nicole K. Graf, themeluese dhe drejtuese e Lexington Podiatry në Lexington.
Jo vetëm kaq, por shmangia e këtij hapi gjatë dushit është johigjienike dhe ka shumë gjasa të shkaktojë erë të pakëndshme — pikërisht e kundërta e asaj që synoni kur laheni.
Nëse nuk e bëni këtë, nuk ka arsye për panik: problemi mund të rregullohet. Por mjekët thonë se neglizhimi i vazhdueshëm i kësaj pjese të higjienës mund të sjellë pasoja të mëdha për shëndetin në të ardhmen, sidomos nëse vuani nga disa sëmundje të tjera shoqëruese.
Lajmi i mirë është se ky hap kërkon vetëm disa sekonda dhe mund të përfshihet lehtësisht në rutinën tuaj të zakonshme të dushit pa e ndryshuar tërësisht atë. Por fillimisht duhet të kuptoni se çfarë po lini pas dore. Ja çfarë duan mjekët që të mbani parasysh — dhe të bëni — gjatë dushit.
Bëhet fjalë për larjen mes gishtërinjve të këmbëve.
“Hapësirat mes gishtërinjve janë të ngrohta, të errëta dhe grumbullojnë lagështi, gjë që i bën vende të zakonshme për zhvillimin e baktereve dhe kërpudhave,” thotë Brandon Maijala, podiatër në Care Podiatry në California.
Ai shton se kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse mbani këpucë të mbyllura për periudha të gjata kohore.
Ndërsa shumë njerëz i lajnë mirë pjesët e sipërme dhe të poshtme të këmbëve, hapësirat mes gishtërinjve janë zonat më të ndjeshme, sipas Melissa Lockwood, podiatre në Heartland Foot and Ankle Associates në Bloomington.
“Të marrësh disa sekonda shtesë për t’i pastruar butësisht këto zona ndihmon në parandalimin e problemeve të zakonshme të këmbëve para se ato të fillojnë,” thotë ajo.
Keni nevojë për më shumë motivim për ta bërë këtë? “Janë pikërisht ato zona ku djersijmë më shumë se pjesët e tjera të trupit,” thotë Richard H. Graves, podiatër në Sol Foot & Ankle Centers në Long Beach.
Kur kjo kombinohet me mjedisin e lagësht dhe të errët mes gishtërinjve, krijohet një “terren ideal” për shumimin e kërpudhave dhe baktereve, paralajmëron ai.
Çfarë mund të ndodhë nëse e anashkaloni këtë hap?
Nëse nuk i lani mes gishtërinjtë, mund të shfaqen disa probleme me këmbët.
“Problemi më i zakonshëm quhet Athlete's foot ose infeksion kërpudhor i këmbës,” thotë Nicole K. Graf. “Shpesh fillon me kruarje, djegie dhe zhveshje të lëkurës.”
Madje mund të shfaqet lëkurë e bardhë, e zbutur nga lagështia, që zhvishet dhe ka erë të keqe.
Edhe pse kjo është e pakëndshme — dhe me erë — Melissa Lockwood thotë se gjendja mund të përkeqësohet.
“Në raste më serioze, veçanërisht te pacientët me Diabetes ose me sistem imunitar të dobësuar, mund të çojë në dëmtim të lëkurës dhe të favorizojë infeksione bakteriale si Cellulitis,” paralajmëron ajo.
Sipas Nicole K. Graf, te personat me diabet, qarkullim të dobët të gjakut ose sëmundje që dobësojnë imunitetin, kjo mund të përparojë deri në Sepsis nëse nuk trajtohet.
Si t’i lani siç duhet mes gishtërinjtë e këmbëve
Për shumicën e njerëzve, larja mes gishtërinjve është aq e thjeshtë sa përdorimi i sapunit ose xhelit të zakonshëm të trupit dhe më pas shpëlarja e mirë, thotë Richard H. Graves.
“Megjithatë, për disa persona, për shkak të faktorëve trashëgues ose sëmundjeve sistemike si diabeti dhe sëmundjet vaskulare periferike, nevojitet kujdes shtesë për t’u siguruar që këto hapësira të jenë plotësisht të pastra,” shpjegon ai.
“Kjo mund të përfshijë përdorimin e sapunëve specialë antimikrobialë dhe përdorimin e sprejit ose pudrës për këmbët pas larjes.”
Ndërkohë, mos harroni t’i thani mirë mes gishtërinjtë.
“Tharja është shumë e rëndësishme,” thotë Brandon Maijala. “Lagështia e mbetur mes gishtërinjve krijon mjedisin ideal për zhvillimin e kërpudhave dhe baktereve.”
Në fund, ajo që ka më shumë rëndësi është që t’i lani dhe t’i thani siç duhet gishtërinjtë e këmbëve, shpjegon Melissa Lockwood.
“Çelësi është të jeni të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm — përdorni gishtat ose një leckë të butë për të pastruar me kujdes mes secilit gisht.”