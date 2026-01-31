Shtohet mbrojtja ndaj Altin Dumanit pas kërkesës së Kreut të SPAK
Komisioni i Mbrojtjes pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka miratuar kërkesën e kreut të SPAK, Klodian Braho, për shtimin e masave të mbrojtjes ndaj prokurorit Altin Dumani.
Kërkesa vjen në një kohë kur presioni ndaj Dumanit është rritur, për shkak të një sërë hetimesh të rëndësishme që mbajnë firmën e tij gjatë periudhës kur ai ishte kryeprokuror i SPAK.
Sipas vendimit të komisionit, përveç Altin Dumanit, janë miratuar masa mbrojtëse edhe për disa prokurorë të tjerë të Strukturës së Posaçme, mes të cilëve edhe prokurori Dritan Prençi. /Euronews/
Top Lajme
Jobs
Deals