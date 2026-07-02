Shtatë zakone prindërore që ua vështirësojnë fëmijëve të jenë të mirë në mësime
Arsimi rrallë është i vështirë për fëmijët vetëm për një arsye. Vështirësitë shpesh lindin kur mbështetja e atyre që janë më afër tyre, megjithëse me qëllime të mira, pa dashje e bën situatën më të vështirë.
Mësuesit shpesh vënë re fëmijë që kanë frikë të bëjnë gabime, kanë vështirësi në përballimin e shqetësimit ose vijnë në shkollë të ngarkuar me pritje dhe krahasime. Mësuesit pohojnë se kanë identifikuar disa zakone prindërore që mund ta bëjnë shkollimin të vështirë për fëmijët.
Reagimi i tepërt ndaj gabimeve
Fëmijët mësojnë më mirë nga gabimet e tyre, por nëse prindërit reagojnë ndaj tyre me zemërim ose turp, ata zhvillojnë frikën nga dështimi. Mësuesit thonë se fëmijë të tillë bëhen të pasigurt, me ankth dhe kanë më pak gjasa të guxojnë të provojnë gjëra të reja.
Krahasimi i vazhdueshëm me të tjerët
Deklarata të tilla si: "Pse nuk mund të jesh si shoku/shoqja jote e klasës?" rrallë i motivojnë fëmijët. Mësuesit theksojnë se krahasime të tilla i inkurajojnë ata të mbyllen në vetvete dhe krijojnë përshtypjen se vlera e tyre varet nga fakti nëse janë më të mirë se të tjerët.
Qëndrim negativ ndaj shkollës
Nëse një fëmijë në shtëpi dëgjon shpesh se shkolla është e padobishme ose se mësuesit janë të padrejtë, do të jetë e vështirë për të që të zhvillojë një qëndrim pozitiv ndaj mjedisit shkollor. Mësuesit vënë re se fëmijë të tillë kanë më shumë gjasa të kenë probleme me autoritetin, përqendrimin dhe disiplinën.
Mungesa e rutinës
Pa gjumë të rregullt, vakte dhe përgatitje të rregullta në mëngjes, fëmijët vijnë në shkollë të lodhur dhe të shpërqendruar. Pasojat janë përqendrim i dobët, nervozizëm, harresë dhe pjesëmarrje më e vogël në klasë.
Shumë presion për të pasur sukses
Pritjet e vazhdueshme që një fëmijë të jetë më i miri mund të shkaktojnë stres në vend të motivimit. Mësuesit vërejnë se fëmijë të tillë shpesh sillen si të suksesshëm, por janë të rraskapitur emocionalisht dhe mendojnë se vlera e tyre varet nga arritjet.
Injorimi i vështirësive të fëmijës
Kur një fëmijë thotë se është i frikësuar, i hutuar ose i pakënaqur, është e rëndësishme ta dëgjoni së pari. Mësuesit shpesh hasin nxënës që kanë nota të mira, por janë të tërhequr emocionalisht sepse shqetësimet e tyre nuk janë marrë seriozisht në shtëpi.