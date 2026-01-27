Shtatë mjekë të rinj i bashkohen stafit të Spitalit të Gjakovës
Ekipi shëndetësor i Spitalit të Përgjithshëm të Gjakovës është forcuar sot me shtatë mjekë të rinj specialistë, të cilët do të kontribuojnë në zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve mjekësore për qytetarët.
Specialistët e rinj që iu bashkuan spitalit janë:
- Dr. Lorena Rruka – Specialiste e Dermatologjisë
- Dr. Fahruk Iljazi – Specialist i Endokrinologjisë
- Dr. Arton Hoti – Specialist i Pulmologjisë
- Dr. Halit Delija – Specialist i Pulmologjisë
- Dr. Durim Nuza – Specialist i Pulmologjisë
- Dr. Lisa Qurdina – Specialiste e Oftalmologjisë
- Dr. Fatbardh Kadrija – Specialist i Gastroenterologjisë
Spitali i Gjakovës thekson se angazhimi i këtyre profesionistëve do të rrisë ndjeshëm kapacitetin dhe cilësinë e kujdesit mjekësor, duke mundësuar shërbime më të specializuara për pacientët.
Me këtë përforcim, institucioni shëndetësor synon të ofrojë trajtim më të avancuar dhe të plotë, duke i shërbyer më mirë nevojave shëndetësore të komunitetit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals