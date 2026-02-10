Shtatë fotografi që tregojnë se sa lehtë mund të mashtrohen sytë tanë
Truri ynë është i programuar të marrë “rrugë të shkurtra”, duke plotësuar boshllëqet bazuar në modele, përvoja të mëparshme dhe pritshmëri.
Zakonisht kjo na ndihmon - derisa një foto e thjeshtë i përmbys të gjitha këto rregulla - dhe truri ynë mbetet për një çast i hutuar.
Iluzionet optike na kujtojnë në mënyrë argëtuese se ajo që shohim nuk është gjithmonë realiteti, dhe se perceptimi varet më shumë nga mendja sesa nga sytë. /Telegrafi/
