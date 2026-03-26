Shqipëria pëson humbje nga Polonia, përfundon ëndrra për pjesëmarrje në Kampionatin Botëror
Kombëtarja e Shqipërisë ka pësuar humbje nga Polonia për ta mbyllur ëndrrën për një vend në Kampionatin Botëror 2026.
“Kuq e Zinjtë” edhe pse ishin në epërsi prej 0-1, nuk arritën ta ruajnë rezultatin me Poloninë që e përmbysi në 2-1 për t’u kualifikuar në finalen e play-offit.
Polonia ishte më agresive që nga fillimi ku rrezikuan pas vetëm disa minutave lojë përmes Robert Lewandowskit, i cili dështoi nga afërsia.
Sidoqoftë, kur askush s’e priste Arbër Hoxha përfitoi nga një gabim amator në mbrojtje për ta dribluar portierin dhe i dha epërsinë Shqipërisë (42’).
Megjithatë, në pjesën e dytë – Polonia shfaqi fytyrë tjetër. Robert Lewandowski shënoi me kokë pas harkimit të Syzmanskit, i cili e barazoi rezultatin.
Ndërsa, fatkeqësisht ishte Piotr Zielinski që e vulosi fitoren pas asistimit të Szymanskit (73’).
Shqipëria tentoi deri në fund që ta barazojë rezultatin së paku për ta dërguar në vazhdime, por assesi s’e thyen mbrojtjen polake.
Kësisoj, Shqipëria përshëndetet me Kampionatin Botëror ndërsa Polonia do të përballet me Suedinë në finale në luftë për biletën finale./Telegrafi/