Shqipëria kërkon ta eliminojë Poloninë, formacionet zyrtare
Kombëtarja e Shqipërisë do ta zhvillojë sfidën tepër të rëndësishme për gjysmëfinalen e play-offit të Kupës së Botës ndaj Polonisë.
Duke qenë mysafir, “Kuq e Zinjtë” nuk vlerësohen si favorit megjithatë do të provojnë t’i befasojnë sërish të gjithë.
Përzgjedhësi brazilian Sylvinho ka publikuar skemën anti-Poloni, ku nuk ka dallim nga formacioni në kualifikueset e fundit, me Mryto Uzunin në qendër, i cili do të ndihmohet nga Arbër Hoxha e Nedim Bajrami.
Poloni: Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras; Kaminski, Lewandowski, Rozga
Shqipëri: Strakosha; Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Shehu; Bajrami, Laçi, Hoxha; Uzuni.
Kujtojmë, përballja e zjarrtë do të nisë nga ora 20:45./Telegrafi/
