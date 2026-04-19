Shqipëri: 233 banesa të djegura dhe 10 viktima në vitin 2025, shkak bombolat e gazit
Policia e Shtetit ka bërë të ditur se gjatë vitit të fundit në Shqipëri janë regjistruar zjarrvënie në 233 banesa, ku si pasojë 10 qytetarë kanë humbur jetën nga asfiksia dhe 5 të tjerë janë plagosur.
Sipas të dhënave, numri më i lartë i banesave të djegura është shënuar në Tiranë me 93 raste, pasuar nga Durrësi me 27 dhe Vlora me 20.
Ndër shkaqet kryesore të rënies së zjarrit janë përmendur bombolat e gazit, defektet/shkëndijat elektrike, si dhe djegia e makinave elektrike në garazhe.
Në lidhje me rrezikun në hapësirat nëntokësore dhe përdorimin e gjeneratorëve, Shkëlqim Goxhaj ka deklaruar se në territorin e Bashkisë së Tiranës janë spostuar gjeneratorët, të cilët sipas tij janë përdorur kryesisht nga marketet, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të raportojnë nëse katet nëntokë po shfrytëzohen si biznese.
Ai ka ngritur shqetësimin edhe për parkimet nëntokësore, duke thënë se propozimi është që parkimet të jenë të hapura, sidomos në rastet kur mund të ketë incidente me automjete elektrike.
Goxhaj ka sjellë si shembull garazhin e “Air Albania”, duke theksuar se aty ka ventilim dhe “nuk ka shans të mos ventilohet”, ndërsa ka kërkuar që standardet e tilla të zbatohen edhe në hapësira të tjera.
I pyetur se kush i kontrollon këto hapësira, Goxhaj ka theksuar se kontrolli bëhet që në fazat e para, por ka kritikuar vendosjen e karikuesve për makina elektrike në garazhe pa u përgatitur kushtet e sigurisë.
“Ta fusësh poshtë në garazh një karikim elektrik pa ditur çfarë ndodh aty për mua është absurditet, sepse nuk jemi të përgatitur”, është shprehur ai, duke përmendur edhe debatet e zhvilluara në Gjermani për këtë çështje.
Përveç rrezikimit të jetës dhe dëmeve materiale, qytetarët përballen edhe me një tjetër betejë: dëmshpërblimet. Në një rast të një pallati të djegur në Tiranë, banorët thonë se dëmet janë të pallogaritshme dhe se çështja është penale.
Drejtori i Emergjencave në Bashkinë e Tiranës, Dritan Dango, ka deklaruar se kompensimi do të bëhet vetëm për orenditë.
“Do i kompensojmë vetëm orenditë, e thotë ligji”, ka thënë Dango.
Ndërkohë, një nga banorët, Artur Gjeta, ka kërkuar garanci jo vetëm për dëmshpërblimet, por edhe për sigurinë e jetës, duke kërkuar edhe masa shtesë parandaluese.
“Dua të shkulin fasadat që dikush të mos kujtohet të bëjë keq”, ka deklaruar ai.
