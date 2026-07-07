Shpërthime në Damask gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron
Dy shpërthime janë raportuar në kryeqytetin sirian Damask, pranë selisë së Ministrisë së Turizmit, në një zonë të qytetit ku po qëndron presidenti francez Emmanuel Macron.
Media lokale raporton se shpërthimet u shkaktuan nga një seri pajisjesh shpërthyese që shpërthyen rreth hotelit, pa asnjë informacion të menjëhershëm për viktima ose shkallën e dëmit.
Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për incidentin deri më tani, transmeton Telegrafi.
Macron mbërriti në Siri të hënën për vizitën e parë të një kreu shteti të Evropës Perëndimore që kur autoritetet e reja të Sirisë morën pushtetin.
Agjencia shtetërore e lajmeve SANA e Sirisë tha se Macron po vizitonte një delegacion biznesi për të diskutuar sigurinë rajonale, si dhe mundësitë e biznesit dhe investimeve.
Presidenti francez u prit në aeroportin e Damaskut nga Ministri i Jashtëm sirian Asaad al-Shibani.
"Kam ardhur për të shprehur angazhimin e Francës ndaj popullit sirian. Për një Siri sovrane, të bashkuar në diversitetin e saj dhe në paqe me fqinjët e saj. Së bashku, le të hapim një kapitull të ri stabiliteti dhe paqeje", tha Macron në një postim në X. /Telegrafi/
مشاهد من لحظة حدوث الانفجار الثاني جراء عبوات ناسفة بدمشق https://t.co/HxJvWQoz0U pic.twitter.com/ajcjiyR8gd
— Omar Alhariri (@omar_alharir) July 7, 2026