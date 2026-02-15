'Shpërthen' fruthi në shkollat e Anglisë
Një shpërthim i fruthit është përhapur në disa shkolla në veri të Londrës, me disa fëmijë që kanë nevojë për trajtim spitalor.
Më shumë se 60 raste të dyshuara të fruthit janë regjistruar në shtatë shkolla dhe një çerdhe në Enfield.
Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) ka raportuar 34 raste të konfirmuara të fruthit në Enfield midis 1 janarit dhe 9 shkurtit, shkruan skynews.
Një mesazh i postuar në klinikën e përgjithshme të Qendrës së Unitetit të Ordnance për Shëndetin e NHS-së tha se kishte një "shpërthim të shpejtë të fruthit në disa shkolla në të gjithë Enfield".
"Infeksionet janë konfirmuar në të paktën shtatë shkolla në Enfield dhe Haringey dhe po përhapen", tha klinika e mjekut të përgjithshëm.
"Gjatë këtij shpërthimi të fundit, një në pesë fëmijë janë shtruar në spital për shkak të fruthit dhe të gjithë nuk ishin vaksinuar plotësisht”, shtoi ajo.
"Prindërit duhet të sigurohen që fëmijët e tyre të jenë të vaksinuar plotësisht”, këshilloi klinika.
Fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitëse që mund të përhapet shumë lehtë tek njerëzit që nuk janë vaksinuar plotësisht.
Virusi shkakton simptoma të ngjashme me ftohjen, skuqje dhe njolla.
Ndërsa shumë njerëz shërohen, sëmundja mund të çojë në komplikacione serioze si pneumonia, inflamacion i trurit dhe në raste të rralla, paaftësi afatgjatë ose edhe vdekje. /Telegrafi/