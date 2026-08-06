Shpat Deda & Friends sjellin një mbrëmje tribute kushtuar Red Hot Chili Peppers
Seria e koncerteve Shpat Deda & Friends - Open Air Tribute Series vazhdon me një tjetër mbrëmje të dedikuar legjendave të muzikës rock. Pas koncertit kushtuar Coldplay, edicioni i radhës sjell një interpretim live të hiteve të Red Hot Chili Peppers, në një koncert që do të mbahet në ambient të hapur në hapësirën kulturore edhe, në Prishtinë.
Në skenë do të ngjiten Shpat Deda dhe një grup muzikantësh të njohur të skenës vendore, duke interpretuar disa nga këngët më ikonike të grupit amerikan dhe duke krijuar një atmosferë të veçantë për adhuruesit e muzikës rock.
Detajet
Data: 26 gusht 2026
Ora: 19:00
Vendndodhja: edhe, Prishtinë
Programi?
Koncerti do të sjellë interpretimin live të repertorit të Red Hot Chili Peppers, me performanca nga:
- Shpat Deda
- Fatlind Ferati – bas
- Faruk Banjska – kitarë elektrike
- Granit Paçarada – tupana
- Yll Havolli – kitarë elektrike
Musafir i veçantë:
- Granit Havolli
Publiku do të ketë mundësinë të dëgjojë këngë të njohura nga albumet Blood Sugar Sex Magik, Californication dhe By the Way, në një interpretim të veçantë nga artistët vendorë.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar live hitet më të njohura të Red Hot Chili Peppers.
- Për të shijuar performancat e Shpat Dedës dhe muzikantëve të njohur të skenës vendore.
- Për të kaluar një mbrëmje verore në një koncert open-air me atmosferë rock.
- Për t'u rikthyer te albumet legjendare të grupit përmes një performance energjike.
- Për të kaluar kohë me miqtë në një nga koncertet tribute më interesante të verës.
Informatat tjera për biletat:
Biletat mund të blihen online përmes platformës zyrtare të organizatorit.
Biletat:
https://shpatdeda.com/event/red-hot-chili-peppers-tribute
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Instagram:
https://www.instagram.com/p/DbaDkzXMnm-/