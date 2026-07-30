Panairi i Gruas hapet në Prishtinë, në mbështetje të fuqizimit ekonomik dhe bizneseve vendore

Panairi i Gruas mbahet më 30 dhe 31 korrik në sheshin “Nëna Terezë” në Prishtinë, duke krijuar një hapësirë për promovimin e grave sipërmarrëse, produkteve vendore dhe iniciativave që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik.

Përmes këtij panairi, publiku ka mundësinë të njihet nga afër me punën, idetë dhe bizneset e udhëhequra nga gratë, ndërsa ngjarja synon të nxisë mbështetjen për sipërmarrjen dhe fuqizimin ekonomik të tyre.

Detajet

Data: 30–31 korrik 2026

Koha e hapjes solemne: 30 korrik, ora 11:00

Vendndodhja: Sheshi “Nëna Terezë”, Prishtinë

Programi?

Panairi do të hapet solemnisht më 30 korrik, duke filluar nga ora 11:00.

Gjatë dy ditëve, vizitorët do të kenë mundësi të njihen me produkte, shërbime dhe iniciativa të prezantuara nga gratë sipërmarrëse dhe bizneset vendore.

Detajet e tjera të programit do të bëhen të ditura nga organizatorët.

Arsyet pse duhet të merrni pjesë

  • Për të mbështetur fuqizimin ekonomik të grave.
  • Për t’u njohur me produkte dhe biznese vendore.
  • Për të takuar gra sipërmarrëse dhe për të mësuar më shumë rreth punës së tyre.
  • Për të kontribuar në promovimin e iniciativave dhe ideve të reja në tregun vendor.
  • Për të qenë pjesë e një ngjarjeje që nxit bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik.

Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:

Hyrja në Panairin e Gruas është falas.

Për informata shtesë, kontaktoni organizatorët:

Telefon: +383 44 900 192
Email: teuta.llukaj@oek-kcc.org

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