Panairi i Gruas 2026
Panairi i Gruas hapet në Prishtinë, në mbështetje të fuqizimit ekonomik dhe bizneseve vendore
Panairi i Gruas mbahet më 30 dhe 31 korrik në sheshin “Nëna Terezë” në Prishtinë, duke krijuar një hapësirë për promovimin e grave sipërmarrëse, produkteve vendore dhe iniciativave që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik.
Përmes këtij panairi, publiku ka mundësinë të njihet nga afër me punën, idetë dhe bizneset e udhëhequra nga gratë, ndërsa ngjarja synon të nxisë mbështetjen për sipërmarrjen dhe fuqizimin ekonomik të tyre.
Detajet
Data: 30–31 korrik 2026
Koha e hapjes solemne: 30 korrik, ora 11:00
Vendndodhja: Sheshi “Nëna Terezë”, Prishtinë
Programi?
Panairi do të hapet solemnisht më 30 korrik, duke filluar nga ora 11:00.
Gjatë dy ditëve, vizitorët do të kenë mundësi të njihen me produkte, shërbime dhe iniciativa të prezantuara nga gratë sipërmarrëse dhe bizneset vendore.
Detajet e tjera të programit do të bëhen të ditura nga organizatorët.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të mbështetur fuqizimin ekonomik të grave.
- Për t’u njohur me produkte dhe biznese vendore.
- Për të takuar gra sipërmarrëse dhe për të mësuar më shumë rreth punës së tyre.
- Për të kontribuar në promovimin e iniciativave dhe ideve të reja në tregun vendor.
- Për të qenë pjesë e një ngjarjeje që nxit bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik.
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Hyrja në Panairin e Gruas është falas.
Për informata shtesë, kontaktoni organizatorët:
Telefon: +383 44 900 192
Email: teuta.llukaj@oek-kcc.org