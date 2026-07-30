Jazz Nights Outdoors
Jazz Nights Outdoors sjell tingujt e jazz-it në një mbrëmje verore mbi Prishtinë
Jazz Nights Outdoors mbahet më 1 gusht në Sofali, duke sjellë një mbrëmje muzikore në ambient të hapur për të gjithë adhuruesit e jazz-it. Eventi ndërthur performancat live me atmosferën e perëndimit të diellit, duke krijuar një përvojë kulturore dhe relaksuese mbi Prishtinë.
Në këtë edicion do të performojnë Armend Xhaferi Trio, Kiril Tufekcievski dhe Viktor Filipovski, të cilët do të sjellin një program me tinguj jazz-i dhe interpretime të veçanta për publikun.
Detajet
Data: 1 gusht 2026
Koha: 20:00
Vendndodhja: edhe, Rruga “Kika” p.n., Sofali, Prishtinë
Programi?
Mbrëmja do të përfshijë performanca live nga:
- Armend Xhaferi Trio
- Kiril Tufekcievski
- Viktor Filipovski
Programi i plotë dhe renditja e performancave do të bëhen të ditura nga organizatorët.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të shijuar jazz live në një ambient të hapur dhe me pamje mbi Prishtinë.
- Për të dëgjuar performanca nga artistë të njohur të skenës jazz.
- Për të kaluar një mbrëmje verore në një atmosferë relaksuese.
- Për të përjetuar muzikën në perëndim të diellit, larg ritmit të zakonshëm të qytetit.
- Për të kaluar kohë me miqtë dhe familjen në një ambient kulturor.
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Për pjesëmarrje kërkohet rezervimi paraprak i tavolinës.
Rezervimi dhe kontakti:
+383 44 702 030
Informacionet e tjera rreth eventit mund të ndiqen përmes rrjeteve sociale të organizatorit.