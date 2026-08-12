“Akull N’Verë” mbrëmje me muzikë live në zemër të Prishtinës
Programi javor “Akull N’Verë – Prishtina Përtej” zhvillohet nga 10 deri më 16 gusht 2026 në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, duke sjellë shtatë mbrëmje radhazi me muzikë dhe performanca nga artistë e grupe vendore.
I organizuar nga Prishtina Festive, programi synon të krijojë një hapësirë të hapur për argëtim gjatë mbrëmjeve të verës në kryeqytet. Nga performancat live të bendeve deri te artistët solo dhe DJ, çdo mbrëmje sjell një emër të ndryshëm për publikun e të gjitha moshave.
Detajet
Data: 10–16 gusht 2026
Vendndodhja: Sheshi “Skënderbeu”, Prishtinë
Programi?
“Akull N’Verë” sjell nga një performancë të ndryshme çdo ditë përgjatë shtatë ditëve të programit.
10 gusht – Cipa and Band
11 gusht – Zani Band
12 gusht – Cozman
13 gusht – Gentian Gojani
14 gusht – Agon Tufa
15 gusht – DJ Gimbo
16 gusht – Enzi
Programi zhvillohet në Sheshin “Skënderbeu”, duke e kthyer këtë hapësirë të kryeqytetit në një pikë takimi për muzikë dhe argëtim gjatë javës.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të shijuar muzikë live dhe performanca të ndryshme çdo mbrëmje.
- Për të përjetuar atmosferën verore në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
- Për të zbuluar dhe mbështetur artistë e grupe muzikore vendore.
- Për të kaluar mbrëmje argëtuese me miq dhe familjarë.
- Për t'u bërë pjesë e një programi të përditshëm kulturor dhe muzikor në kryeqytet.
Informatat tjera për pjesëmarrësit
“Akull N’Verë” është pjesë e programit të Prishtina Festive dhe zhvillohet nga 10 deri më 16 gusht.
Për informata të tjera rreth programit dhe aktiviteteve mund të kontaktoni në info@prishtinafestive.com ose të ndiqni Prishtina Festive në Instagram dhe Facebook.