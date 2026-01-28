Shoqërimi i minorenit gjatë protestës, AMP nis hetimet
Autoriteti i Mbikëqyrjes Policore (AMP) ka njoftuar nisjen e hetimeve lidhur me shoqërimin e një 14-vjeçari gjatë protestës së zhvilluar të shtunën nga opozita.
Sipas burimeve të Euronews.al AMP do të shqyrtojë të gjithë relacionin e shoqërimit të minorenit në komisariat, përfshirë kushtet e mbajtjes dhe respektimin e procedurave ligjore.
Në kuadër të hetimeve, do të marren në pyetje policët që kryen shoqërimin për të verifikuar veprimet e tyre dhe për të siguruar që të drejtat e të miturit të jenë respektuar.
