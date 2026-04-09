Shoqatat e personave diabetikë paralajmërojnë mungesë të terapisë, Ministria e Shëndetësisë del me sqarim
Pas pacientëve onkologjikë dhe atyre me sëmundje të rralla, tani edhe personat me Diabeti paralajmërojnë për mungesë serioze të terapisë antidiabetike.
Nga shoqatat e pacientëve thonë se, përveç terapisë, gjatë dy muajve të fundit ka mungesë edhe të shiritave për matjen e sheqerit në gjak.
“Prej një periudhe më të gjatë, mbi 6 muaj, ka mungesë serioze të terapisë antidiabetike, ndërsa dy muajt e fundit edhe të shiritave. Apelojmë që Ministria e Shëndetësisë të përshpejtojë shpërndarjen për të gjithë 40.000 pacientët, së bashku me kompaninë që ka fituar tenderin. Gjithashtu, duhet kushtuar vëmendje që të finalizohet sa më shpejt tenderi për furnizimin me sensorë, në mënyrë që çdo fëmijë dhe pacient të mos ketë ndërprerje dhe të mund të jetojë normalisht pa stres, duke parandaluar komplikimet", tha Dimçe Velev – Kryetar i Unionit të Shoqatave të Personave me Diabet.
Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se terapia antidiabetike është e disponueshme në të gjitha farmacitë e insulinës, ndërsa për sensorët theksojnë se procedura e prokurimit publik është në vazhdim.
Sipas Ministrisë: “Që nga muaji i kaluar, në të gjitha farmacitë e insulinës janë shpërndarë glukometra moderne dhe shirita për matjen e glikemisë. Sa i përket sensorëve për monitorim të vazhdueshëm të glikemisë, është në proces prokurimi publik dhe është siguruar një sasi shtesë për 150 pacientë. Nga 650 pacientë aktualisht, pas përfundimit të procedurës, sensorët do të jenë të disponueshëm për 800 pacientë. Aktualisht po zhvillohen afatet administrative për ankesa.”
Mungesa e barnave dhe sensorëve për diabetikët mbetet një problem që përsëritet vazhdimisht. Sipas paralajmërimeve të Fondi për Sigurim Shëndetësor, nga viti i ardhshëm pritet të vendosen çmime referente në farmaci, duke u mundësuar pacientëve që vetë t’i tërheqin terapitë dhe sensorët.