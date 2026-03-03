Shoqatat e diabetikëve: Mungon sistemi i mbyllur për menaxhimin e glikemisë, ministria shpall tender për 800 pacientë
Shoqata e pacientëve me diabet kërkon sigurimin e terapisë moderne për menaxhimin e sëmundjes. Aktualisht, ata thonë se në vend nuk ka sistem të mbyllur për menaxhimin e glikemisë, respektivisht pompë dhe sensor të lidhur mes vete, ku sensori mat sheqerin dhe pompa automatikisht cakton dozën e insulinës. Pa këtë pompë, pacientët përballen me rrezik të shtuar dhe kosto të larta.
Shumë prej tyre vuajnë edhe nga sëmundje shoqëruese, çka e përkeqëson gjendjen e tyre shëndetësore.
“Sëmundjet shoqëruese më të shpeshta që ndodhin janë amputimet, dëmtimi i syve nga tensioni i lartë i syve, sëmundjet e zemrës të cilët vijnë nga komplikimet e diabetit. Për këtë ne kërkojmë që të mund të furnizohemi me pompa automatike të insulinës, të cilët janë të nevojshme për pacientët me diabet të tipit 1 të cilët ndihmojnë në rregullimin e glikemisë në gjak”, tha Martin Nikolov, drejtori operativ i Shoqatës së Pacientëve me diabet.
Autoritetet janë në dijeni për kërkesat e tyre. Në vendet e rajonit me sensorë modernë, rezultatet janë shumë më të mira dhe komplikimet më të pakta. Sipas Shoqatës, kostoja e trajtimit të një pacienti me komplikime është aq e lartë, sa me të njëjtat mjete financiare mund të trajtohen gjashtë pacientë që nuk kanë zhvilluar komplikime.
Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se është në proces e sipër tenderi për sigurimin e kësaj terapisë moderne për 800 pacientë. /Alsat/