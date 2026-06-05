Shoferja futet në shinat e trenit duke ndjekur Google Maps, pamje
Ndërkohë që Google Maps ka qenë një shpëtimtar për miliarda njerëz në të gjithë planetin, ndjekja e tij verbërisht mund të ketë pasoja të çuditshme.
Një shofere në Seattle e vërtetoi këtë së fundmi duke u futur gabimisht në shinat e trenit pasi kishte ndjekur udhëzimet e GPS-it.
Incidenti i la pasagjerët në platformë të hutuar.
Video të shumta që qarkullojnë gjerësisht në rrjete sociale tregojnë SUV-in duke u përpjekur të lëvizë përgjatë shinave.
Incidenti i detyroi gjithashtu autoritetet lokale të transportit të mbyllnin shërbimin e trenit për dy orë.
Ekipet e emergjencës fillimisht ndërprenë energjinë elektrike në shina përpara se të largonin automjetin që kishte bërë shkelje.