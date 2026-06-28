Papagalli me emrin Spoodels shpallet papagalli më i vjetër në botë në moshën 32 vjeç
Papagalli, Spoodsles, që është në pronësinë e një familjeje nga Karolina e Jugut, u emërua zyrtarisht si papagalli më i vjetër në botë në moshën 32 vjeç e 86 ditë.
Libri i Rekordeve Botërore Guinness konfirmoi se shpendi i Charlestonit, Amanda Beth, është papagalli më i vjetër që jeton.
"Gjithmonë bëj shaka se ai nuk vdes vazhdimisht, kështu që vazhdoj ta ushqej", tha Beth, transmeton Telegrafi.
Beth tha se Spoodsles ishte 3 vjeç kur nëna e saj ia dhuroi në vitin 1997.
Ajo tha se papagalli nuk është aq i llafazan sa dikur, por ende përshëndet çdo mëngjes.
"Ai me të vërtetë ka një personalitet të vogël e të lezetshëm", tha ajo.
"Pronarja e tij e parë duket sikur ishte një zonjë shumë e mirë bazuar në atë që thotë dhe si sillet".
Papagajtë zakonisht jetojnë 15-20 vjet në robëri. /Telegrafi/