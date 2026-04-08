Shoferi i dehur përplas me veturë dyvjeçarin në Ksamil, dërgohet në spital
Një dyvjeçar është përplasur nga vetura gjatë ditës së sotme në Ksamil.
Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Hasan Tahsini”, ku një 48-vjeçar, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, aksidentoi fëmijën.
Dyvjeçari ndodhet në Spitalin e Sarandës, nën kujdesin e mjekësve.
“Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin A. K., 48 vjeç, banues në Ksamil, i cili, në rrugën “Hasan Tahsini”, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka aksidentuar një fëmijë 2 vjeç. I mituri ndodhet në Spitalin e Sarandës, nën kujdesin e mjekëve”, thuhet në njoftimin e policisë, raporton Ora News.
