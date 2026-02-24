Shmangni zbehjen e rrobave të errëta duke aplikuar këto këshilla
Ka shumë informacione se si t’i mbani rrobat e bardha të ndritshme, por a keni menduar ndonjëherë si t’i ruani ngjyrat e rrobave tuaja të gjalla dhe të qëndrueshme? Qoftë duke larë tutat tuaja të preferuara, xhinset e errëta, bluzat e preferuara apo çdo veshje tjetër, është e rëndësishme të dini si t’i lani rrobat e errëta në mënyrën e duhur, në mënyrë që t’i vishni për një kohë shumë të gjatë.
Ekspertët e kujdesit për rrobat ndajnë këshillat e tyre më të mira për larjen e rrobave të errëta — mbajini parasysh herën tjetër kur të vijë dita e larjes.
Ndani ngjyrat
Me siguri i ndani rrobat e bardha nga ato me ngjyra, por është e rëndësishme t’i ndani edhe brenda grupit të ngjyrave. Ndarja e rrobave të errëta sipas nuancave ndihmon në ruajtjen e ngjyrës së tyre me kalimin e kohës.
“Për shembull, grupimi i të zezave, bluve të errëta dhe të kuqeve të thella së bashku parandalon kalimin e lehtë të bojës që mund të zbehë nuancat më të çelëta të errëta,” shpjegon Wendy Saladyga, eksperte për kujdesin e tekstileve. “Ndarja sipas nuancës është një hap i thjeshtë për t’i mbajtur rrobat të duken si të reja për më gjatë.”
Përdorni ujë të ftohtë
Në përgjithësi, pjesa më e madhe e rrobave mund të lahet me ujë të ftohtë, përveç rasteve kur kërkohet dezinfektim. Kjo vlen veçanërisht për rrobat e errëta.
“Uji i nxehtë mund të shkaktojë zbehje më të shpejtë të ngjyrave të errëta dhe madje tkurrje të rrobave,” thotë ekspertja e lavanderisë Rechelle Balanzat. “Uji i ftohtë ndihmon në ruajtjen e intensitetit të bojës.”
Thajini në temperaturë të ulët
Shmangni programet intensive të tharjes. Vendosini rrobat e errëta në temperaturë të ulët ose varini për t’u tharë. Disa veshje, si rrobat sportive që largojnë djersën, funksionojnë mirë edhe me tharje pa nxehtësi.
“Shumë etiketa këshillojnë tharjen në temperaturë të ulët për të mbrojtur strukturën e materialit,” thotë Saladyga. Kur jeni në dyshim, kontrolloni udhëzimet në etiketë.
Përdorni qese rrjete (dhe ktheni rrobat nga brenda)
Qeset rrjetë për larje mund të duken të panevojshme, por ato ndihmojnë në mbrojtjen e rrobave nga fërkimi i tepërt gjatë ciklit të larjes, i cili mund të zbehë ngjyrat.
“Rekomandojmë gjithashtu që rrobat me ngjyra t’i ktheni nga brenda përpara larjes për të ruajtur ngjyrën dhe për të reduktuar fërkimin e jashtëm, pastaj t’i vendosni në një qese rrjetë për mbrojtje shtesë,” sugjerojnë ekspertët.
Mos e mbingarkoni lavatriçen
Është joshëse të fusni sa më shumë rroba në një larje, por kjo nuk është ide e mirë.
“Kur lavatriçja është shumë e mbushur, rrobat nuk lëvizin lirshëm, duke ulur efektivitetin e larjes,” shpjegon Balanzat. “Rrobat e errëta mund të dalin më pak të pastra dhe fërkimi mes tyre mund të shkaktojë zbehje ose formim topthash.”
Lajini më rrallë rrobat e errëta
Jo çdo veshje duhet larë pas çdo përdorimi. Mund të krijoni një “grumbull të ndërmjetëm” për rrobat që nuk janë ndotur shumë — si pizhame, xhinse, pulovra apo tuta.
“Larja shumë e shpeshtë konsumon materialin dhe zbeh ngjyrat,” thotë Balanzat. “Lajini vetëm kur është e nevojshme, ose freskojini duke i ajrosur ose duke përdorur një spërkatës për tekstile.”
Ndiqni me kujdes udhëzimet në etiketë
Etiketat e rrobave janë aty për një arsye. Ato japin informacione për mënyrën e larjes, tharjes dhe nëse një veshje duhet pastruar kimikisht. Ndjekja e këtyre udhëzimeve ndihmon që rrobat e errëta të ruajnë ngjyrën dhe cilësinë.
Gjithashtu, kontrolloni etiketën e detergjentit për të matur saktë sasinë e nevojshme për lavatriçen tuaj.