Shkupit i duhen edhe 171 zjarrfikës për të arritur standardet ligjore
Shkupit i mungojnë 171 zjarrfikës, paralajmëroi komandanti i brigadës së zjarrfikësve, Zvonko Tomevski.
Sipas standardeve ligjore, kryeqyteti duhet të ketë 384, por tani ka 213 zjarrfikës.
"Mungesa e punonjësve është kronike. Tani brezi i fundit ka 20 punonjës të rinj që presin rikualifikim dhe trajnim. Nevoja për staf shtesë do të vazhdojë gjatë gjithë vitit. Pra, po, pres që të arrijmë një optimale në mënyrë që të jemi efikasë", tha Zvonko Tomevski, komandant i brigadës së zjarrfikësve të Qytetit të Shkupit.
Por ka edhe mungesë automjetesh, dhe një problem shtesë është se disa prej tyre janë disa vjeçare.
Kryetari i Bashkisë së Shkupit, Orce Gjorgievski, informoi se disa nga pajisjet e zjarrfikësve tashmë janë rinovuar. Një kamion i ri zjarrfikës dhe dy autocisterna janë blerë dhe tashmë janë në përdorim.