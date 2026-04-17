Shkëndija vazhdon fuqishëm drejt titullit, triumfon ndaj Tikvesh
Shkëndija ka regjistruar një fitore në udhëtim te Tikvesh, në kuadër të xhiros së 28-të në elitën e futbollit maqedonas.
Mysafirët zhvilluan një paraqitje të shkëlqyer me rezultat 1-4, sfidë që e dominuan në të gjitha aspektet.
Meliqi e zhbllokoi epërsinë pas vetëm 15 minutave lojë, ndërsa Ibraimi me një gol të bukur e dyfishoi epërsinë (36’).
Për golin e tretë u përkujdes Liridon Latifi me një supergol (44’), kurse Tamba e vulosi fitoren (54’).
Shkëndija me këtë merr liderin me 67 pikë, ndërsa Tikves qëndron në pozitën e pestë me 40 sosh./Telegrafi/
