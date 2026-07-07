Shkencëtarët: Të mësuarit e një gjuhe tjetër ngadalëson plakjen e trurit
Mësimi i një gjuhe tjetër mund ta ngadalësojë plakjen e trurit deri në 13 vjet, sipas një studimi.
Njerëzit që flasin më shumë se një gjuhë duket se kanë tru më të ri dhe sa më shumë gjuhë të flisni dhe sa më herët t’i flisni, aq më mirë, sipas gjetjeve të një studimi në konferencën e Federatës së Shoqatave Evropiane të Neuroshkencës në Barcelonë.
Studimi zbuloi se ata që flisnin dy gjuhë kishin tru që dukej rreth gjashtë vjet më i ri se ata që flisnin vetëm një gjuhë.
Njerëzit që flisnin tre gjuhë kishin tru që dukej rreth shtatë vjet më i ri, dhe për ata që flisnin katër gjuhë, truri i tyre dukej rreth 13 vjet më i ri.
Truri ynë përbëhet nga miliarda qeliza nervore që komunikojnë me njëra-tjetrën.
Por, ndërsa plakemi, lidhja në trurin tonë shpesh përkeqësohet, duke shkaktuar humbje të kujtesës dhe shpejtësisë së mendimit.
Ndërsa hulumtimet e mëparshme kishin vërejtur se njerëzit nga vendet evropiane me aftësi më të mëdha gjuhësore kishin tendencë të plakeshin më ngadalë, ky studim mati ndikimin e të folurit të gjuhëve në trurin individual.
Shkencëtarët në Spanjë, Kili, Argjentinë dhe Dublin krahasuan njerëzit që jetonin në rajonin bask – të karakterizuar nga nivele të larta të shumëgjuhësisë – të cilët flisnin spanjisht, baskisht, frëngjisht dhe anglisht.
Për të matur moshën neurologjike, shkencëtarët matën aktivitetin e trurit të 728 personave me mosha dhe nivele të ndryshme të aftësisë gjuhësore.
Më pas ata përdorën Al për të përpunuar rezultatet për të llogaritur një nivel normal të lidhjes së trurit në çdo moshë të caktuar.
Një grup i dytë prej 144 personash u skanua dhe u krahasua, duke përbërë një numër të barabartë njerëzish që flisnin një, dy, tre ose katër gjuhë.
Studiuesit morën në konsideratë faktorë të tillë si mosha, gjuha dhe arsimi i njerëzve, por paralajmëruan se nuk mund të përjashtonin ndikimin e mundshëm të faktorëve të tjerë që mund të kenë ndikim në tru, siç janë stili i jetës dhe angazhimi shoqëror. /Telegrafi/