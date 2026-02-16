Roni Raçi ka zhvilluar një ndeshje fantastike, ku skuadra e tij Hajduk Split mori fitore 0-2 në udhëtim te Osijek.

Mbrojtësi dardan ishte një nga më të mirët në fushë dhe u vlerësua me notën 7,9 duke qenë një mur i pakalueshëm në mbrojtjen e gjigantit kroat.

E falë paraqitjes fantastike ndaj Osijek, Raçi ka zënë vend në foramcionin e javës nga SofaScore.

Hajduk pas 22 xhirove në elitën e futbollit kroat ndodhet në pozitën e dytë me 43 pikë, pesë më pak se lideri Dinamo Zagreb.

23-vjeçari këtë edicion ka qenë fantastik duke zhvilluar 14 ndeshje me fanellën e Hajdukut në të gjitha garat dhe është një nga futbollistët më të vlerësuar. /Telegrafi/


