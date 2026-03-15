Shkëlqen “makazze”, NaVi e fiton trofeun e ESL Pro League
Natus Vincere e ka fituar trofeun e ESL Pro League, që është liga ma e fortë në botë për Counter Strike 2.
Ylli kosovar Drin “makazze” Shaqiri dhuroi spektakël gjatë tërë turneut, ndërsa ishte kyç edhe në finalen ndaj Aurora, ku NaVi fitoi me rezultat 3-1 në mape.
Fillimisht, në “de_mirage”, NaVi arriti një fitore bindëse prej 13-7, ku më i dalluari ishte “w0nderful” me 21 eliminime, ndihmuar nga “makazze” me 15 sosh.
Sidoqoftë, në mapin e tyre të preferuar “de_anubis”, Aurora arriti të këndellet për të fituar me rezultat 13-11.
Megjithatë, pas asaj NaVi tregoi lojë krejtësisht tjetër. Fillimisht ishin fantastik në “de_nuke”, sidomos në CT-site, ku e lejuan skuadrën turke të fitonin vetëm një raund. Aty morën një triumf 13-8.
WE'RE SOOOOO BACK! PLEASE WELCOME YOUR ESL PRO LEAGUE SEASON 23 CHAMPIONS! #navination pic.twitter.com/kccF5Uk3ja
— NAVI (@natusvincere) March 15, 2026
Ndërsa, në mapin që rezultoi të jetë i fundit – pra “de_dust2” arritën fitore me rezultat 9-13, ku lehtë mund ta mbyllnin sfidën më herët por bënë disa gabime të lehta.
Më i dalluari në “de_dust2” ishte vetë “makazze” që kompletoi plot 18 eliminime.
Yea Makazze just pulled off the best play of the final 🤯pic.twitter.com/ymNL5uipsm
— Ozzny (@Ozzny_CS2) March 15, 2026
Kësisoj, NaVi me “makazze” e fitojnë trofeun e parë për vitin 2026, ndërsa pas disa javëve rikthehen prapë në “aksion” për ta synuar një tjetër trofe./Telegrafi/