Shikoni si reagoi Brahim Diaz kur u informua se ishte bërë kampion i Afrikës me Marokun
Marokeni Brahim Diaz ka ndihmuar Real Madridin të sigurojë kalimin në çerekfinalet e Ligë së Kampionëve.
Pas fitores 3:0 në ndeshjen e parë në stadiumin ‘Santiago Bernabeu’, “Los Blancos” triumfuan edhe në ndeshjen e kthimit me rezultatin 2:1, duke e vulosur kalimin më tej.
Në një zhvillim të papritur gjatë kësaj përballjeje, Maroku u shpall kampion i Afrikës, duke marrë titullin nga Senegal, pas një vendimi skandaloz nga Vërejtja e Federatës.
Finalja e Kupës së Kombeve të Afrikës 2025, e luajtur më 18 janar në Rabat, ishte përfunduar me fitoren 1:0 të Senegalit.
Megjithatë, Vërejtja vendosi që veprimet e ekipit senegalez gjatë ndeshjes të shkelin rregullat e turneut, duke regjistruar ndeshjen si 3:0 në favor të Marokut.
Senegali nuk e pranon humbjen në tavolinë dhe paralajmëron të dërgoj çështjen në CAS: Vendim i padrejtë
Incidenti ndodhi pasi futbollistët e Senegalit lanë fushën pas një penalltie të dhënë për Marokun, dhe u kthyen pas rreth 15 minutash ndërprerje.
Brahim Diaz, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığını öğreniyor.pic.twitter.com/aByOu0isFo
— De Marke Sports (@demarkesports) March 17, 2026
Diaz, i cili gaboi penalltinë, u shfaq i lehtësuar pas njoftimit se Maroku ishte shpallur kampion, një moment që u bë i dukshëm kur një anëtar i familjes së tij i informoi për vendimin e federatës.
Ky episod ka sjellë emocione të përziera për mesfushorin maroken, që nga tronditja fillestare deri tek lehtësimi i madh pas vendimit që i dha titullin Marokut, pavarësisht gabimit të tij nga pika e bardhë. /Telegrafi/