Shenjat delikate që tregojnë se keni mungesë kronike të gjumit
Mungesa kronike e gjumit shpesh shoqërohet me simptoma të dukshme si lodhja dhe përgjumja, por trupi gjithashtu dërgon sinjale më delikate, ndonjëherë të pazakonta, se i mungon një pushim cilësor.
Janë pikërisht këto shenja të pazakonta që më shpesh kalojnë pa u vënë re, megjithëse mund të ndikojnë seriozisht në shëndet dhe në funksionimin e përditshëm.
Një nga simptomat e habitshme është rritja e oreksit , veçanërisht dëshira për ëmbëlsira dhe ushqim të shpejtë. Kur nuk flini mjaftueshëm, hormonet që rregullojnë urinë çrregullohen, kështu që trupi kërkon energji të shpejtë. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz që vuajnë nga mungesa kronike e gjumit vënë re se hanë vazhdimisht ushqime të lehta, edhe kur nuk janë vërtet të uritur.
Një tjetër shenjë e pazakontë është mbindjeshmëria emocionale. Nëse humbni ekuilibrin lehtësisht nga gjëra të vogla ose vini re se po reagoni më dhunshëm se zakonisht, është e mundur që shkaku të jetë mungesa e gjumit. Pa pushim të mjaftueshëm, truri e ka më të vështirë të rregullojë emocionet, kështu që stresi dhe frustrimi janë më intensivë.
Problemet me kujtesën dhe përqendrimin janë gjithashtu një simptomë e zakonshme, por shpesh e anashkaluar. Nëse harroni gjëra të thjeshta, humbni përqendrimin në mes të një detyre ose ju duhet më shumë kohë për të marrë vendime, kjo mund të jetë një shenjë se truri juaj nuk ka pasur kohë të mjaftueshme për t'u rivendosur.
Një tjetër sinjal i çuditshëm është një tendencë në rritje për ngathtësi . Nëse gjërat ju bien nga duart, pengoheni ose keni koordinim të dobët, është e mundur që sistemi juaj nervor të mos funksionojë në mënyrë optimale për shkak të lodhjes.
Kërcitja e dhëmbëve dhe shtrëngimi i nofullave shpesh konsiderohen si një reagim ndaj stresit, dhe ndërsa stresi luan një rol, ilaçet e gjumit tregojnë një shkaktar më specifik. Studimet e gjumit tregojnë se shumë episode të kërcitjes së dhëmbëve ndodhin menjëherë pas një sulmi të çrregullimeve të frymëmarrjes gjatë gjumit.
Së fundmi, imuniteti i reduktuar është një shenjë e heshtur, por serioze. Nëse sëmureni shpesh ose ju duhet më shumë kohë për t'u rikuperuar nga një ftohje, trupi juaj mund të vuajë nga një mungesë kronike e gjumit.
Edhe pse këto simptoma mund të duken të palidhura në shikim të parë, emëruesi i tyre i përbashkët është i njëjtë - një organizëm që nuk ka kohë të mjaftueshme për t'u rikuperuar. Njohja e këtyre shenjave është hapi i parë drejt ndryshimit të zakoneve dhe rikthimit të gjumit cilësor, i cili është baza e shëndetit të mirë.