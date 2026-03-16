Shëndeti i grave - gjinekologia Flora Belegu-Spahija flet për Pap testin, shtatzëninë dhe kontrollet që nuk duhen neglizhuar
Në episodin e 66-të të podcastit “Shëndeti në rend të parë”, i përkrahur nga United Hospital, gjinekologia me mbi katër dekada përvojë, Flora Belegu-Spahija, foli për disa nga temat më të rëndësishme që lidhen me shëndetin e grave.
Gjatë bisedës, ajo theksoi rëndësinë e kontrolleve të rregullta gjinekologjike, duke nënvizuar se shumë probleme mund të zbulohen rastësisht edhe tek gratë që nuk kanë asnjë simptomë.
“Shpesh në kontrolla rutinore konstatojmë probleme që pacientja nuk e ka ditur fare që i ka, si ciste apo mioma”, theksoi ajo.
Një nga temat kryesore ishte PAP testi, i cili sipas saj është një nga metodat më të rëndësishme për zbulimin e hershëm të kancerit të qafës së mitrës.
“Me PAP test mund të vërejmë ndryshimet prekanceroze dhe kanceroze në fazat e hershme, kur trajtimi është shumë më i suksesshëm”, u shpreh gjinekologia.
Ajo paralajmëroi gjithashtu për simptomat që gratë nuk duhet t’i injorojnë, si gjakderdhja pas kontaktit, sekrecionet e pazakonta dhe dhimbjet në fund të barkut, të cilat kërkojnë kontroll të menjëhershëm.
Në podcast u diskutua edhe për shtatzëninë, kontrollet e domosdoshme në tremujorin e parë dhe gabimet që bëhen shpesh gjatë kësaj periudhe, si shtimi i tepruar i peshës.
“Gjatë një shtatzënie normale rekomandohet rreth 12 kilogramë shtim peshe. Kur shtimi është shumë i madh, rritet rreziku për hipertension dhe diabet gestacional”, theksoi ajo.
Sipas saj, vitet e fundit është rritur edhe numri i lindjeve me operacion, shpesh për shkak të frikës nga lindja natyrale ose presionit nga familjarët.
Në fund të podcastit, gjinekologia dha një mesazh të qartë për gratë dhe vajzat:
“Vizitat e rregullta te gjinekologu janë mënyra më e mirë për të parandaluar ose zbuluar herët problemet shëndetësore”. /Telegrafi/