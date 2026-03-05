Shefja e Sigurisë Kombëtare pyetet nëse ka patur marrëdhënie intime me bashkëpunëtorin derisa bashkëshorti i saj e ndoqi nga afër seancën
Kristi Noem u pyet nga ligjvënësit e Dhomës së Përfaqësuesve të mërkurën nëse ajo po kryen marrëdhënie seksuale me të dashurin e saj të përfolur dhe këshilltarin e besuar.
Daily Mail ka raportuar se Noem dhe Corey Lewandowski janë të angazhuar në një lidhje romantike. Të dy janë të martuar dhe e mohojnë lidhjen romantike.
Noem të mërkurën refuzoi të mohonte nën betim se kishte kryer marrëdhënie seksuale me Lewandowski kur u pyet nga përfaqësuesja demokrate Sydney Kamlager-Dove.
"Në çdo kohë gjatë mandatit tuaj si drejtoreshë e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, a keni pasur marrëdhënie seksuale me Corey Lewandowski", pyeti Kamlager-Dove.
Noem u përgjigj duke deklaruar se nuk do t'u përgjigjej "mbeturinave tabloide" dhe i quajti akuzat "ofenduese", transmeton Telegrafi.
"Ju duhet të jeni në gjendje të përgjigjeni nëse dikush ju pyet nëse ju ose ndonjë zyrtar federal po fle me vartësin e tij", shtoi demokratja.
Noem u përgjigj me një përgjigje: "Janë mbeturina".
Ajo mori pyetje nga ligjvënësit gjatë një seance dëgjimore në Dhomë mbi udhëheqjen e saj të Sigurisë Kombëtare, e cila është përfshirë në një vorbull skandalesh.
Më herët gjatë seancës dëgjimore, Noem u bashkua me bashkëshortin e saj, Bryon, babain e tre fëmijëve të tyre, i cili u ul menjëherë pas saj gjatë gjithë kohës, ndërsa pyetjet në lidhje me Lewandowski-n vazhdonin të vinin. /Telegrafi/