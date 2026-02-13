Shefi i NATO-s shpalos planin për një aleancë më të fortë
Shefi i NATO-s, Mark Rutte, sapo ka folur në margjinat e Konferencës së Sigurisë në Mynih.
“Rusia po përparon në Ukrainë vetëm me ritmin e një kërmilli dhe po pëson humbje marramendëse ndërsa e bën këtë”, tha Rutte.
“Gjatë viteve të ardhshme ne do të ndërtojmë gjithnjë e më shumë një NATO të udhëhequr më shumë nga Evropa, por në të njëjtën kohë me SHBA-në absolutisht të ankoruar në organizatë”, shtoi ai.
"Ne do ta bëjmë këtë hap pas hapi, në bashkëpunim të ngushtë me SHBA-në, bazuar në procesin e planifikimit të mbrojtjes që kemi", vazhdoi Rutte.
Ndryshe, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, konfirmoi planet e Evropës për të rritur shpenzimet për mbrojtjen, duke theksuar se kjo gjithashtu do të forconte shtyllën evropiane brenda NATO-s.
“Evropa duhet të bëhet më e pavarur, duhet të bëjë më shumë për mbrojtjen e saj. Një Evropë e fortë do të thotë gjithashtu një NATO e fortë”, tha ajo gjatë një konference të përbashkët për media me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, dhe Ministrin e Jashtëm të Gjermanisë, Johann Wadephul, në Mynih. /Telegrafi/