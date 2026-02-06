Shefi i Misionit të Luksemburgut viziton fabrikën FASAL
Fabrika FASAL është vizituar sot nga shefi i Misionit të Luksemburgut në Kosovë, Eric Dietz, nga Ambasada e Dukatit të Madh të Luksemburgut në Prishtinë.
Gjatë vizitës, përfaqësuesit e FASAL i prezantuan nga afër diplomatit nga Luksemburgu proceset e prodhimit, standardet e cilësisë që aplikohen në fabrikë, si dhe projektet aktuale që po zhvillohen për tregun vendor dhe atë ndërkombëtar.
Vizita u cilësua si një mundësi e rëndësishme për shkëmbim idesh dhe diskutime mbi potencialin e bashkëpunimit dhe zhvillimit të mëtejmë të sektorit të prodhimit dhe eksportit.
Nga FASAL u theksua rëndësia e investimeve në prodhim dhe rritjes së kapaciteteve eksportuese, duke vlerësuar interesimin e treguar nga përfaqësuesit diplomatikë për zhvillimin ekonomik dhe industrial në Kosovë.
Në fund të vizitës, drejtuesit e FASAL shprehën mirënjohje ndaj z. Eric Dietz për vizitën dhe interesimin e treguar për punën dhe investimet e kompanisë, duke theksuar gatishmërinë për bashkëpunime të ardhshme që do të kontribuonin në forcimin e sektorit prodhues dhe eksportues të vendit.
Ndryshe, kompania FASAL si veprimtari kryesore e ka prodhimin e dyerve, dritareve dhe fasadave të jashtme strukturale dhe gjysmë-strukturale.