Shefi i CIA-s: Një ushtar rus mbijeton mesatarisht 20–30 minuta në Ukrainë
Jetëgjatësia mesatare për një ushtar rus në Ukrainë është midis 20-30 minutash, ka njoftuar drejtori i CIA-s, John Ratcliffe.
Duke folur në një samit të mbrojtjes në Pensilvani, ai ia atribuoi kushtet vdekjeprurëse për forcat e Vladimir Putinit dronëve luftarakë të Ukrainës të pajisur me Al.
"Ajo që do të thoja është se inteligjenca jonë është në përputhje me disa nga raportimet me burim të hapur që mund të keni parë në Ukrainë", tha Ratcliffe.
"Pra, jetëgjatësia mesatare e një rekruti rus, që mbërrin tani në fushën e betejës në Ukrainë, vlerësohet të jetë midis 20 dhe 30 minutash", shtoi ai.
"Dhe kjo për shkak se dronët e mundësuar nga Al janë bërë makina vrasëse kaq të specializuara dhe me kosto të ulët. Dhe kjo është arsyeja pse tani jemi katër vjet e gjysmë në atë konflikt", vazhdoi Ratcliffe.
Ukraina tha këtë muaj se Rusia ka humbur rreth 1.4 milion ushtarë që nga fillimi i pushtimit të saj në shkallë të plotë, me mbi 1,000 trupa të Kremlinit të vrarë ose të plagosur pothuajse çdo ditë.
Në maj, ministria e mbrojtjes e Ukrainës tha se po vriste afërsisht 200 ushtarë rusë për çdo kilometër territor që Moska pretendonte. /Telegrafi/