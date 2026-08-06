Në Odesa, askush nuk është i sigurt nga sulmet e reja ruse në Detin e Zi
“Operatori i vinçit, kolegu im, vdiq vetëm pesë metra larg meje… Shoferi mbeti në kabinë. Edhe ai vdiq.” Svitlana Halchenko dridhet teksa kujton raketën balistike ruse që shpërtheu në vendin e saj të punës në Odesa, duke vrarë kolegët e saj, shkruan BBC.
Svitlana punon si menaxhere e turnit në një depo në portin kryesor të qytetit.
Pavarësisht lëndimeve – ajo ecën me vështirësi dhe ende ka copëza predhash të ngulitura në këmbë dhe në shpinë – Svitlana është e vendosur të vazhdojë punën.
Megjithatë, vendi i saj i punës, dikur plot gjallëri, tani është pothuajse i heshtur.
Rusia po intensifikon përpjekjet për t’i bllokuar lidhjet tregtare të Ukrainës me pjesën tjetër të botës, duke shtuar sulmet përgjatë gjithë vijës bregdetare të vendit në Detin e Zi.
Nga infrastruktura e dëmtuar portuale deri te anijet e goditura, me ura të nxira nga zjarri dhe kontejnerë që ende nxjerrin tym, gjurmët e sulmeve janë të dukshme kudo. Kjo vërehet veçanërisht në horizont, ku hyrjet drejt porteve dikur të mbushura me anije të Ukrainës – Odesa, Çornomorsk dhe Pivdennyi – tashmë janë pothuajse të zbrazëta.
Svitlana përpiqet të ruajë buzëqeshjen gjatë gjithë bisedës, por dhimbja e saj është e dukshme. Ajo përdredh vazhdimisht një faculetë me gishta, përpiqet të ruajë qetësinë dhe shikon larg, ndërsa lotët i mbushin sytë pas syzeve./KP/.