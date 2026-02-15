SHBA-të nuk kanë plane për t'u larguar nga NATO, thotë Rubio
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane për t'u larguar nga NATO.
Sipas Ukrinform, ai e tha këtë në një konferencë për shtyp me kryeministrin sllovak Robert Fico, përcjell Telegrafi.
"Sa i përket NATO-s, nuk e kuptoj - Shtetet e Bashkuara kanë mijëra e mijëra trupa të vendosura në misionin e NATO-s. Dhe ne e kemi bërë shumë të qartë, mendoj se u bë shumë e qartë në samitin vetëm pak ditë më parë ose në takimin në nivel ministrash të mbrojtjes. Ne nuk po largohemi nga NATO. Ne nuk po largohemi", ka thënë Rubio.
Ai vuri në dukje se ripozicionimi i trupave nga një vend në tjetrin ka ndodhur gjithmonë.
Rubio shtoi se nuk ka detyrë më të rëndësishme për asnjë shtet sesa aftësia për të mbrojtur popullin dhe vendin e tij.
Ai theksoi se kjo ishte arsyeja pse ata folën për rëndësinë e partnerëve të NATO-s që kanë aftësitë e duhura.
Ai shtoi se sa më të fortë të jenë aleatët e tyre, aq më të fortë janë të gjithë së bashku.
Siç raportojnë mediat ukrainase, Volodymyr Zelensky dhe Marco Rubio më parë kanë diskutuar forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe hapat e ardhshëm në negociatat në një format trepalësh gjatë bisedimeve në Mynih. /Telegrafi/