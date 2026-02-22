SHBA-të mposhtin Kanadanë në vazhdime dhe fitojnë medaljen e artë në hokej pas 46 vitesh
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkruar histori në Lojërat Olimpike Dimërore 2026, duke mposhtur Kanadanë me rezultat 2-1 pas kohës shtesë dhe duke fituar medaljen e artë në hokej për meshkuj – për herë të parë që nga viti 1980.
Heroi i mbrëmjes ishte Jack Hughes, i cili realizoi golin vendimtar në vazhdime, duke vulosur triumfin amerikan në një finale dramatike.
Hellebuyck, ndeshja e jetës
Portieri amerikan Connor Hellebuyck ishte figura kyçe e finales, duke regjistruar plot 41 pritje. Performanca e tij konsiderohet si një nga më të mëdhatë në historinë e finales olimpike, pasi ndaloi disa raste të pastra të kanadezëve në momentet më kritike të takimit.
Kanadaja e nisi fuqishëm, me yje si Connor McDavid dhe Nathan MacKinnon që ushtruan presion të vazhdueshëm, por amerikanët goditën të parët. Matthew Boldy realizoi një gol spektakolar pasi depërtoi mes dy mbrojtësve për avantazhin 1-0.
Megjithatë, Kanadaja reagoi fuqishëm dhe barazoi me një goditje të Cale Makar më pak se dy minuta para fundit të kohës së rregullt, duke e çuar finalen në vazhdime.
Dramë në vazhdime
Në kohën shtesë, tensioni ishte maksimal. Të dyja skuadrat patën mundësitë e tyre, por ishte Hughes ai që përfitoi nga një hapësirë në zonën sulmuese dhe realizoi golin e artë për 2-1, duke shpërthyer festën amerikane.
Ky sukses ka një domethënie të veçantë, pasi hera e fundit që SHBA-të fituan medaljen e artë në hokej për meshkuj ishte në vitin 1980 në Lake Placid – në atë që njihet si “Mrekullia mbi Akull”.
VICTORY FOR THE USA IN A GOLD MEDAL CLASSIC. 🥇 pic.twitter.com/IdkBc0dmhJ
— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 22, 2026
Për më tepër, SHBA-të dominuan hokejin në këto Lojëra Olimpike, pasi edhe ekipi i femrave fitoi medaljen e artë – po ashtu kundër Kanadasë – duke kompletuar një arritje historike për sportin amerikan. /Telegrafi/