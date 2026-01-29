SHBA-të dërgojnë anije luftarake shtesë në Lindjen e Mesme mes tensioneve me Iranin
Një zyrtar amerikan i tha Reuters të enjten se Marina Amerikane ka dërguar një anije luftarake shtesë në Lindjen e Mesme.
Dhe ky hap vjen mes një grumbullimi të madh ushtarak në rajon dhe tensioneve në rritje me Iranin.
Zyrtari, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se USS Delbert D. Black kishte hyrë në rajon në 48 orët e fundit.
Kjo e çon numrin e shkatërruesve në Lindjen e Mesme në gjashtë, së bashku me një aeroplanmbajtëse dhe tre anije të tjera luftarake bregdetare, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Anija luftarake shtesë në rajon u raportua për herë të parë nga CBS News.
Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur ndjeshëm pas shtypjes së dhunshme nga Teherani të protestave antiqeveritare në fillim të këtij muaji, të cilat grupet e të drejtave të njeriut thonë se lanë mijëra të vdekur.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka kërcënuar të ndërhyjë për të mbështetur protestuesit dhe ka paralajmëruar se koha po mbaron për një marrëveshje bërthamore me Iranin, duke thënë se një dështim për të arritur një marrëveshje do të shkaktonte një sulm të madh të SHBA-së.
Trump paralajmëroi se 'një armadë masive është në rrugë' - Teherani përgjigjet me shkronja të mëdha në mediat sociale
Në anën tjetër, Irani të enjten u zotua për një "përgjigje shkatërruese" ndaj çdo sulmi.
Ndërkohë, presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi të mërkurën se një “armadë masive” po shkon drejt Iranit dhe se “sulmi i ardhshëm” i Uashingtonit do të ishte “shumë më i keq” sesa bombardimi i Amerikës ndaj objekteve bërthamore dhe ushtarake të Iranit qershorin e kaluar.
“Ashtu si me Venezuelën”, SHBA-të “janë të gatshme dhe të afta të përmbushin me shpejtësi misionin e tyre, me shpejtësi dhe dhunë, nëse është e nevojshme”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
CNN raportoi gjithashtu herët të enjten në mëngjes se Trump po shqyrton “një sulm të ri të madh” ndaj udhëheqësve, institucioneve qeveritare dhe centraleve bërthamore të Iranit.
Raporti, i cili citoi zyrtarë të paidentifikuar, tha se Trump nuk kishte marrë ende një vendim përfundimtar nëse do të niste një sulm. /Telegrafi/