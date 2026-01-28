Trump paralajmëroi se 'një armadë masive është në rrugë' - Teherani përgjigjet me shkronja të mëdha në mediat sociale
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të mërkurën e paralajmëroi Iranin se "koha po mbaron" dhe se sulmi i ardhshëm "do të jetë shumë më i keq", duke i kërkuar Teheranit të bëjë një marrëveshje duke përsëritur se një "armadë masive po shkon drejt Iranit".
Në një postim të gjatë në Truth Social, Trump tha se armada po "lëvizte shpejt, me fuqi, entuziazëm dhe qëllim të madh".
"Është një flotë më e madhe, e kryesuar nga Aeroplanmbajtësja e madhe Abraham Lincoln, sesa ajo e dërguar në Venezuelë".
Ai paralajmëroi se flota ishte gati të përmbushte misionin e saj dhe të përdorte dhunë nëse do të ishte e nevojshme.
"Shpresojmë që Irani të 'Ulet në Tavolinë' shpejt dhe të negociojë një marrëveshje të drejtë dhe të barabartë - JO ARMË BËRTHAMORE - një marrëveshje që është e mirë për të gjitha palët", tha Trump në postim përpara se të paralajmëronte Iranin se "koha po mbaron, është vërtet thelbësore!".
Dhe pas paralajmërimit të Trump, ka ardhur reagimi i Teheranit, përcjell Telegrafi.
Misioni i Iranit në OKB ka reaguar ndaj kërcënimeve të "armatës" së Donald Trump.
Ai thotë se "Irani është i gatshëm për dialog bazuar në respekt dhe interesa të ndërsjella".
Por, deklarata shton, "NËSE SHTYHET", Irani do të "Mbronte veten dhe do të përgjigjej si kurrë më parë!".
Last time the U.S. blundered into wars in Afghanistan and Iraq, it squandered over $7 trillion and lost more than 7,000 American lives.
Iran stands ready for dialogue based on mutual respect and interests—BUT IF PUSHED, IT WILL DEFEND ITSELF AND RESPOND LIKE NEVER BEFORE! pic.twitter.com/k3fVEv1rus
— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 28, 2026
Kujtojmë se që kur Irani nisi shtypjen e protestave të shoqëruara me ndërprerje të internetit, Trump ka dhënë sinjale të përziera për një ndërhyrje të mundshme.
Uashingtoni mbështeti dhe iu bashkua luftës 12-ditore të Izraelit në qershor që synonte degradimin e programeve bërthamore dhe balistike të Iranit dhe që përfshinte sulme të mëdha ajrore të SHBA-së në objektet bërthamore të Iranit. /Telegrafi/