SHBA-së i kushtuan 3.7 miliardë dollarë 100 orët e para të luftës me Iranin
Sipas një analize të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) e publikuar të enjten, 100 orët e para të fushatës ushtarake të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit vlerësohet se kanë kushtuar 3.7 miliardë dollarë - më shumë se 890 milionë dollarë në ditë.
Më pak se 200 milionë dollarë nga kjo shifër totale janë kosto operative që tashmë përfshihen në buxhetin e Pentagonit.
Ndërkohë, pjesa tjetër prej 3.54 miliardë dollarësh e kostos së parashikuar “me shumë gjasa do të kërkojë fonde shtesë nga Departamenti i Mbrojtjes (DoD), qoftë përmes një kërkese suplementare ose një projektligji tjetër për pajtim”, thanë analistët e CSIS, shkruan cnn.
Përveç kostove të operacioneve dhe mbështetjes, shpenzimet kryesore pritet të jenë zëvendësimi i municioneve - gjë veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh shqetësimet mbi stoqet e municioneve interceptuese të SHBA-së dhe të aleatëve të saj - si dhe humbjet e pajisjeve, si tre aeroplanët F-15 që u rrëzuan në një incident me zjarr miqësor në Kuvajt.
Duke e parë përpara, autorët shkruan se kostot mund të ndryshojnë bazuar në një “ndryshim të forcave amerikane drejt municioneve më të lira” si dhe “intensitetin e operacioneve dhe efektivitetin e hakmarrjes iraniane”.
Nuk është e qartë sa do të zgjasë konflikti me Iranin; presidenti amerikan, Donald Trump dhe Sekretari i Luftës, Pete Hegseth, nuk kanë dhënë afate të qarta, me Hegseth që tregoi se SHBA do të veprojë për aq kohë sa presidenti e konsideron të nevojshme “mund të thuash katër javë, por mund të jenë gjashtë, mund të jenë tetë, mund të jenë tre. Në fund të fundit, ne vendosim ritmin dhe tempon”. /Telegrafi/