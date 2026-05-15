SHBA ofron 15 milionë dollarë shpërblim për informacion mbi rrjetin iranian të dronëve
Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacione lidhur me njësinë e prodhimit të dronëve të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), të cilën Uashingtoni e konsideron pjesë të një rrjeti ushtarak me aktivitet të gjerë në zhvillimin e dronëve sulmues.
Sipas programit “Rewards for Justice” të Departamentit amerikan të Shtetit, qytetarët janë nxitur të ofrojnë informacione për gjashtë persona të dyshuar si drejtues të lartë të kompanisë Kimia Part Sivan Company, e cila akuzohet për përfshirje në prodhimin dhe furnizimin e dronëve ushtarakë.
Në deklaratë thuhet se këto struktura kanë qenë të angazhuara në testimin, zhvillimin dhe furnizimin e dronëve për IRGC, ndërsa SHBA synon të godasë burimet financiare të këtij rrjeti.
Gjatë konflikteve të fundit, Irani ka përdorur dronët Shahed si një mjet me kosto të ulët për sulme ndaj objektivave ushtarake dhe civile. Sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), kostoja e prodhimit të një droni Shahed vlerësohet rreth 35 mijë dollarë, dukshëm më e ulët se ajo e raketave tradicionale.
Megjithatë, përdorimi i tyre në numër të madh shpesh detyron kundërshtarët të përdorin raketa shumë më të shtrenjta për mbrojtje ajrore, duke e bërë strategjinë efektive dhe të vështirë për t’u neutralizuar.
Sipas analizave të CSIS, dronët Shahed-136 zakonisht lëshohen në grupe të mëdha për të mbingarkuar sistemet e mbrojtjes ajrore. Ndërkohë, Pentagoni ka bërë të ditur se SHBA ka përdorur së fundmi dronë sulmues njëpërdorimësh të modeluar sipas Shahedëve për goditje brenda territorit iranian, në atë që konsiderohet përdorimi i parë i tyre në një konflikt aktiv. /Telegrafi/