SHBA ngrit akuzë ndaj dy personave nga Velesi për mashtrim me monedhat “Trump”
Ministria Amerikane e Drejtësisë ka ngritur akuzë lidhur me mashtrimet me kartelat e rreme, monedhat dhe produktet financiare “Trump” të cilat sipas autoriteteve amerikane janë krijuar dhe shitur nga dy persona nga Velesi.
Të akuzuar janë 25-vjeçari Goran Spiridonov dhe 39-vjeçarja Kristina Janeva nga Velesi të cilët ngarkohen për mashtrim të një numri të madh të qytetarëve amerikanë përmes investimeve të rreme dhe produkteve financiare të lidhura me emrin e presidentit amerikan Donald Trump.
Që të dy kanë bindur mbështetësit e Trump që me blerjen e disa kartelave do të ndihmojnë fushatën e tij dhe se pas fitores së Trump do të mund të fitojnë qindra mijëra dollarë. Kartela parashihte edhe takim të drejt për drejtë me presidentin Trump. Dënimi maksimal për këtë mashtrim është 20 vjet burg./Alsat/