SHBA ngre flamurin në ambasadën në Venezuelë pas 7 vitesh
Flamuri amerikan u ngrit mbi ambasadën në Venezuelë për herë të parë në shtatë vjet, pas kapjes së udhëheqësit autoritar Nicolas Maduro nga SHBA dhe rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike.
“Një epokë e re ka filluar. Ne do të qëndrojmë me Venezuelën”, tha e Ngarkuara me Punë e SHBA-së Laura Dogu, diplomatja më e lartë e ambasadës.
Dogu deklaroi se ajo dhe ekipi i saj e ngritën flamurin "saktësisht shtatë vjet pasi u hoq" më 14 mars 2019, dy muaj pasi Karakasi i ndërpreu lidhjet për shkak të refuzimit të Uashingtonit për të njohur rizgjedhjen e gabuar të Maduros në vitin 2018.
En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de… pic.twitter.com/kTrwnnECdb
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026
Më herët këtë muaj, Shtetet e Bashkuara dhe Venezuela rivendosën marrëdhëniet diplomatike mes një shkrirjeje të shpejtë të marrëdhënieve që nga bastisja e forcave speciale amerikane në janar që la pa Maduron dhe gruan e tij të fluturonin për në New York për t'u gjykuar për akuzat e trafikimit të drogës.
Administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, thotë se në fakt e drejton Venezuelën dhe kontrollon burimet e mëdha natyrore të vendit pas rrëzimit të Maduros.
Trump dhe udhëheqësja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, ish-zëvendëse e Maduros, kanë nënshkruar marrëveshje për energjinë dhe minierat që hapin derën për investime private dhe qasjen e SHBA-së në ato që janë rezervat më të mëdha të naftës në botë.
Të premten, Rodriguez i kërkoi Trumpit të heqë plotësisht sanksionet e vendosura ndaj vendit të saj.
Ndryseh, që nga janari, Shtetet e Bashkuara kanë lehtësuar një embargo shtatëvjeçare të naftës ndaj Venezuelës dhe kanë lëshuar licenca që u lejojnë një grushti kompanish shumëkombëshe të operojnë në vend në kushte të caktuara. /Telegrafi/